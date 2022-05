În această vară vor începe lucrările de reabilitare și modernizare a Parcului Prefecturii din Fălticeni sau ”23 August” cum este cunoscut de localnici situat pe strada Mihai Eminescu în apropierea Muzeului de Artă ”Ion Irimescu”. Anunțul a fost făcut de primarul Cătălin Coman care a declarat că lucrările vor fi finalizate în maxim șase luni de zile. Primarul a arătat că această investiție va fi realizată printr-un proiect european în valoare de 6,5 milioane de lei, care mai include pe lângă reabilitarea parcului și modernizarea și reabilitarea corpului B al Muzeului de Artă ”Ion Irimescu”, precum și a Casei memoriale ”Mihail Sadoveanu” de pe str. Ion Creangă.

”Parcul Prefecturii intră pe ultima sută de metri în ceea ce privește achiziția și demararea efectiv a lucrărilor. Am actualizat devizul general și indicatorii tehnico economici care au primit aprobarea de la Agenția de Dezvoltare Regională Nord Est Piatra Neamț și vom intra în cel mai scurt timp cu achiziția lucrărilor de construire și modernizare a Parcului Prefecturii un obiectiv la care eu personal dar și fălticenenii țin foarte mult pentru că este un parc vechi, o zonă frumoasă a orașului, o zonă care poate fi redată pentru tot ceea ce înseamnă petrecerea timpului liber”, a spus Coman.

El a precizat că parcul nu a fost modernizat niciodată arătînd că proiectul a fost depus în 2018 dar din cauza procedurilor birocratice excesive abia acum va putea fi pus în practică. ”La finalul proiectului parcul va arăta cu totul nou și sunt convins că foarte mulți fălticeneni se vor simți foarte bine într-o locație nouă, modernă cu mult spațiu verde, cu mulți copaci și arbuști, cu sistem modern de irigat, cu sistem de monitorizare video, cu loc de joacă pentru copii dar și pentru adulți, cu mobilier stradal nou, iluminat public modern, foișor, fântână arteziană, locuri necesare pentru ca fălticenenii să petreacă momente de relaxare și de odihnă”, a explicat Coman. El a ținut să sublinieze că municipalitatea fălticeneană a contribuit la acest proiect cu doar 2% din valoarea lui restul de 98% fiind fonduri europene nerambursabile. ”În afara regretului că sunt aceste întârzieri care nu ni se datorează nouă ci procedurilor complicate sunt mulțumit că un alt proiect de suflet al meu în curând va deveni realitate și o zonă extraordinar de frumoasă a orașului va avea față nouă”, a conchis Cătălin Coman.