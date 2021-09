Jurnalistul Sorin Faur consideră că liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a avut o prestație de apreciat la Congresul PNL de la Romexpo. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, el a declarat: „A fost o prestație de om de partid de la tribună, a unui om care știe să vorbească, știe să se miște, știe să ambaleze spiritele într-un asemenea context. Foarte bun Gheorghe Flutur. Și liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avut un discurs profesionist în ale politicii. În rest, a fost lamentabil ceea ce s-a întâmplat acolo. Din Congresul PNL, mie mi-a mai rămas discursul lui Rareș Bogdan, care m-a cutremurat. A avut un discurs țipat și părea necesară intervenția unor instituții specializate în sănătate”. Jurnalistul a adăugat: „Atmosfera generală a fost bizară rău la Congres și uluitor mi s-a părut că l-au organizat, în condițiile în care liberalii înșiși au impus niște norme și niște restricții anti-COVID pe care le-au încălcat tot ei cu o seninătate absolut neexplicată. Asta este ostentația puterii, ceea ce e întotdeauna periculos și cumulat cu alte lucruri mai mult sau mai puțin vesele din perioada asta poate duce spre o explozie socială reală”. Sorin Faur a concluzionat: „La Congresul de la Romexpo au fost mii de oameni care acoperă toată arhitectura puterii locale și centrale și care timp de două zile au încălcat cu seninătate propriile lor restricții impuse prin niște normative extrem de discutabile”.

