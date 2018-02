Ceea ce părea acum mulţi ani o fantasmagorie, a devenit o realitatea uzuală în zilele noastre. Bitcoin – moneda virtuală care a cunoscut o “explozie” în ultima perioadă, poate fi folosită şi în România pentru a face cumpărături online.

BeKid.ro este primul magazine online din România dedicat bebeluşilor şi copiilor care a introdus ca mijloc de plată Bitcoin. Astfel, părinţii care vor să cumpere jucării, cărucioare, scutece, biberoane sau alte produse destinate copiilor, vor putea face plata şi prin această criptomonedă, lucru care este o premieră în ţara noastră.

“Iniţial nu am crezut că merită să investesc timp şi resurse implementând această metodă de plată, crezând că Bitcoin nu este aşa de mult folosit în e-commerce-ul din România. Spre surprinderea mea însă, am primit foarte multe cereri de la părinţi care doreau să facă plata prin această metodă. Am implementat de o săptămână metoda de plată şi au apărut deja primele comenzi, lucru îmbucurător pentru online-ul din România, deoarece acesta se raliază imediat la trendurile mondiale. În viitor preconizăm că tot mai mulţi oameni vor folosi Bitcoin la fel de mult ca dolarii, euro sau moneda noastră naţională”, declară Iulian Ghişoiu, General Manager al companiei care detine site-ul www.bekid.ro .

Ce este Bitcoin şi cum a “explodat” în ultimele 6 luni?

Bitcoin este un sistem de plată electronică descentralizat, independent de orice sistem bancar şi, totodată, o monedă digitală (criptomonedă), creată în 2009 de o persoană sau un grup de persoane care au rămas în anonimat până la ora actuală.