Părinții unui copil din municipiul Suceava au fost amendați de polițiștii locali întrucât copilul lor a aruncat detergent într-o fântână arteziană din zona centrală. Șeful Poliției Locale, Ovidiu Doroftei, a declarat că acel copil a aruncat cu detergent ca să vadă cum acesta face spumă și a adăugat că: „Părinții suportă contravaloarea pagubelor. Acolo sunt mulți metri cubi de apă, sunt niște lucrări de întreținere, după ce se face o șotie de genul acesta”. Pe de altă parte, Ovidiu Doroftei a declarat că Poliția Locală Suceava a cumpărat noi mături și fărașe pentru a-i pune la treabă pe cei prinși aruncând coji de semințe sau mucuri de țigară în locuri publice.

