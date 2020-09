Paris Hilton a mărturisit recent că fost bătută! Cine ar fi crezut că bogătașa fițoasă a fost agresată?!

Contrar aparențelor de fată bogată care are chiar tot ce își dorește, starleta Paris Hilton (39 de ani) a făcut mărturisiri șocante că a fost bătută. Nepoata lui Conrad Hilton, fondatoarea hotelurilor cu același nume, nu a avut o viață ușoară, cum s-ar fi crezut. Într-un documentar intitulat ”This is Paris”, care va fi difuzat la 14 septembrie, ea povestește că a avut mai multe relații toxice cu bărbați violenți. ”Păreau băieți buni. Și apoi adevărata lor natură ieșea la suprafață. Deveneau geloși și mă agresau fizic, verbal și emotional”, mărturisește diva, potrivit click.ro. O băteau, ba chiar unii au încercat s-o sugrume.

