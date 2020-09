Paris Hilton își dorește gemeni – o fetiță pe care să o numească London și un băiețel pe care încă nu știe cum îl va numi.

Vedeta în vârstă de 39 de ani – care are o relație cu Carter Reum de mai bine de un an – abia așteaptă să își întemeieze o familie. Ea a spus pentru podcast-ul The Lady Gang, conform contactmusic.com: „În primul rând, deja plănuim asta, vor fi gemeni – băiat și fată. Atunci când îți îngheți ‘sămânța’, poți alege ce îți dorești să ai – băiat, fată, gemeni. Așa că, dacă aveți sugestii în ceea ce privește numele… Nu vreau o temă anume, de orașe, dar nu știu – este greu să mă decid. Pentru fetiță va fi, cu siguranță London; pentru băiețel, încă nu știu, încerc să mă decid.”

Recent, Paris Hilton a spus că își va îndrepta atenția, de acum înainte, asupra familiei și va pune cariera pe locul doi, sugerând că este pregătită pentru „o nouă etapă” în relația cu iubitul ei, Carter Reum.

Vedeta în vârstă de 39 de ani susține în cadrul documentarului ‘This Is Paris’, găzduit de YouTube, că avea ca scop să câștige un miliard de dolari prin intermediul afacerilor sale, dar că acum și-a schimbat atenția către „noua etapă din viața sa”.

Întrebată despre visul de a aduna 1 miliard de dolari, ea a răspuns, potrivit contactmusic.com: „Sunt foarte mândră de tot ceea ce am făcut până acum și acesta era visul meu, pentru că mai mult mă concentram asupra afacerilor. Dar acum, de când sunt așa fericită în relația mea și în viața personală, și pentru că am făcut atât de multe pentru a construi un imperiu uriaș, mi s-au schimbat prioritățile. Sunt mai focusată pe viitor, pe lucrurile ce contează cu adevărat, cum ar fi familia și următoarea etapă din viața mea. Dar pe partea de afaceri, lucrurile merg minunat, tocmai mi-am lansat al 27-lea parfum; bineînțeles voi continua mereu să fiu o ‘Boss Baby’ – ‘Șefă’, pentru că ador să lucrez din greu, dar acum voi pune viața personală și relația înaintea afacerilor.”