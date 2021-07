Fostul internațional Dorin Goian este surprins de eliminarea Franței de la EURO 2020, după eșecul din optimi cu Elveția. Elveția a cîștigat cu 8-7 în urma executării loviturilor de departajare. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, fostul internațional a declarat: „Eu am zis că Franța va cîștiga Campionatul European. Mi se pare cea mai completă echipă, cu jucătorii cei mai valoroși. Atunci cînd conduci 3-1 în minutul 80, o campioană mondială așa cum e Franța nu are voie să primească două goluri în 12 minute și practic să piardă calificarea în fața Elveției. Franța a fost una din favoritele mele și probabil că de asta dezamăgirea este mai mare. Din punctul meu de vedere a fost o mare surpriză”. De asemenea, el crede că în partida cu Elveția, Franța a fost arogantă. Dorin Goian a spus: „Franța a fost prea arogantă și nu a gestionat cum trebuie jocul. După ce ești condus cu 1-0 la pauză, întorci, revii, ai 3-1, o echipă cu experiența Franței, cu jucătorii pe care îi are, nu trebuia să piardă”.