Toate străzile din municipul Fălticeni vor fi asfaltate până la sfârșitul acestui an. Este pariul pe care primarul Gheorghe Cătălin Coman l-a făcut cu el însuși la începutul anului 2020. De altfel, edilul șef a declarat că o pondere importantă în bugetul local din acest an o reprezintă sumele pentru modernizarea străzilor și trotuarelor. ”Este un idel, un țel care poate fi realizat. Sunt realist și optimist că municipiul Fălticeni va fi unul dintre puținele municipii din țară care va putea să aibă la finele anului 2020 asfaltată întreaga rețea de drumuri”, a spus cu fermitate primarul Coman.

Opt proiecte cu finanțare europeană în valoare de 25 de milioane de euro aflate în dieferite stadii de implementare

El a subliniat că pentru acest an municipalitatea fălticeneană are pregătite investiții în fiecare cartier arătând că în prezent se lucrează la devizele generale și la indicatorii tehnico- economici pentru investițiile care vor fi derulate. ”Sunt investiții în continuare și aici mă refer în primul rând la proiectele cu finanțare europeană. Municipiul Fălticeni va avea pentru acest an un număr de opt proiecte cu finanțare europeană în valoare de 25 de milioane de euro, proiecte aflate în diferite stadii de impementare. Vorbim de continuarea proiectelor prin PNDL, proiectul de reabilitare a străzilor urbane și proiectul Bibliotecii Fălticeni. Apoi sunt proiectele cu finanțare de la bugetul local. Sunt foarte multe lucruri necesare pe care dorim să le realizăm în acest an. Am lucrat împreună cu colegii din Primărie astfel încât toate cartierele și zonele orașului să beneficieze de investiții atât cartierele centrale cât și cele periferice. Am prioritizat pentru fiecare cartier investițiile necesare și am plecat de la ideea că fiecare cetățean din Fălticeni indiferent de strada pe care stă, de zonă, de cartier are dreptul la condiții din ce în ce mai bune de trai. Știu că mai sunt foarte multe lucruri de făcut dar sunt convins că la finele anului 2020 în toate aceste zone investițiile pe care le-am gândit și le vom implementa se vor cunoaște”, a relatat Coman.

”Am plecat de la ideea că fiecare cetățean din Fălticeni indiferent unde locuiește are dreptul la condiții din ce în ce mai bune de trai”

Primarul a mai spus că vor continua lucrările de reabilitare a zonei centrale care vor fi finalizate până în vară și că așteăptă cu nerăbdare banii guvernamentali pentru dotarea noului spital din Fălticeni astfel încât să fie pus în funcțiune cât mai repede. ”Spitalul este gata din punct de vedere al construcției. Noi alocăm o sumă de bani pentru stația de preepurare care a apărut ulterior și în același timp ne propunem să extindem secția de pneumologie-TBC din cartierul Tîmpești având în vedere că aceste secții vor fi separate de spitalul nou. Nu așteptăm doar mila guvernului ci în același timp de la bugetul local alocăm sume mari pentru sănătate”, a precizat Coman. De menționat că bugetul municipiulu Fălticeni pe anul 2020 va fi aprobat în ședința Consiliului Local de marți, 11 februarie.