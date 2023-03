„Cum putem face ca bolnavii de Parkinson din România să beneficieze de dans terapie?” – aceasta a fost întrebarea care le-a adus la un loc pe inițiatoarele proiectului ParkinsOn Dance – Loredana Larionescu, psihoterapeut, Bianca Nițu, medic neurolog, și Irina Marinescu, coregrafă și manager cultural. Ca urmare, în perioada aprilie – iunie 2023, se vor desfășura ateliere de formare în dans terapie pentru profesioniști, ateliere de dans terapie pentru pacienți în București și Azuga și o reprezentație artistică destinată publicului larg, iar mai multe detalii despre inițiativă se pot găsi pe site.

Boala Parkinson este o afecțiune degenerativă a creierului care afectează predominant neuronii producători de dopamină iar prevalența bolii crește odată cu vârsta, boala Parkinson afectând 1% din populația de peste 60 de ani. Din totalul pacienților diagnosticați cu boală Parkinson, aproximativ 10%-20% au sub 50 de ani iar aproape jumătate dintre aceștia sunt diagnosticați înainte de 40 de ani. Afecțiunea nu este vindecabilă, dar există multe opțiuni de tratament care tratează simptomatologia și îmbunătățesc calitatea vieții.

Studiile clinice recente arată că o oră de dans de două ori pe săptămână îmbunătățește statistic semnificativ echilibrul, postura, fluiditatea mișcărilor, capacitatea de a iniția mișcări și schimba direcții. Nu mai puțin important, ameliorează simptomele non-motorii ale bolii Parkinson (depresia, apatia, aplatizarea emoțională), contribuind la crearea unui sentiment de bucurie, apartenență la comunitate, stare de bine, precum și la creșterea calității vieții, ca nicio altă formă de exercițiu fizic și ca nicio altă terapie în general.

În lume sunt diferite inițiative Dance for PD (Dans pentru boala Parkinson), în Italia, Statele Unite, UK iar anul acesta, prin proiectul ParkinsOn Dance, arta dansului vine și în ajutorul bolnavilor de Parkinson din România. Însoțite de Dr. neurolog Bianca Nițu, coregrafa Irina Marinescu și dans terapeuta și psihoterapeuta experiențială Loredana Larionescu vor susține vara aceasta ateliere de dans contemporan, respectiv tango argentinian în București și Azuga.

Inițiativa debutează la începutul lunii aprilie cu un atelier de tehnici de dans-terapie de două zile pentru boala Parkinson, susținute de specialistele Melanie Brierly și Sari Lievonien. Atelierul este adresat persoanelor cu experiență în mișcare și dans sau / și psihoterapie, care doresc să învețe metode de dans terapeutice pentru pacienții cu acest diagnostic.

Centrul Național al Dansului București găzduiește acest proiect pilot la București, unde se va desfășura, în lunile aprilie – mai, prima serie de ateliere de dans terapie pentru persoanele diagnosticate cu Parkinson. Tot aici, pe 30 iunie, va avea loc o reprezentație artistică, experiențială, alături de beneficiarii proiectului și adresat publicului larg – “Performing ParkinsOn Dance”.

În luna iunie, demersul ParkinsOn Dance continuă la Spitalul de Ortopedie și Traumatologie Azuga, sub îndrumarea echipei de la București și a medicului de Recuperare Medicală, Dr Andreea Mitulescu,care găzduiește o a doua serie de ateliere, finalizate cu o prezentare artistică.

ParkinsOn Dance este un prim proiect care vine în sprijinul pacienților diagnosticați cu boala Parkinson din România, ce își propune să amelioreze simptomele fizice și emoționale ale acestei afecțiuni și creșterea calității vieții persoanelor cu acest diagnostic.

Participarea, atât la atelierele de dans terapie pentru beneficiari, dar și la atelierele de formare pentru profesioniștii interesați este gratuită, iar înscrierile pentru cele de formare se pot face completând formularul de aici: https://forms.gle/VkncogNwJiDnpW139.

Despre echipă:

Irina Marinescu s-a îndrăgostit de dansul contemporan și performance în 2009 și de atunci a studiat cu profesioniști români și străini diferite limbaje de dans și forme ale artelor performative. Este co-fondatoare a Asociației Developing Art iar din 2022 a început o specializare pe termen lung pe dans-terapie.

Loredana Larionescu este psihoterapeută care a trecut de-a lungul timpului prin practici corporale diverse, de la Aikido şi Tai Chi până la dansuri tradiţionale și dans contemporan. Participa la proiecte cultural-terapeutice diverse, în colaborări interdisciplinare cu artiști locali și internaționali.

Medic pasionat cu +10 ani de experiență în diagnosticarea și tratamentul bolii Parkinson și a tulburărilor de mișcare, Dr. Bianca Nițu este axată pe terapie avansată pentru boala Parkinson, reabilitare în boala Parkinson și boli neurodegenerative și este dedicată în a oferi cea mai bună îngrijire posibilă și în a crește calitatea vieții pacienților săi.

Sari Lievonen este coregrafă, profesoară și un performer versatil care, în ultimii 15 ani, a predat și dezvoltat Tango-ul Argentinian ca dans social în Glasgow, Scoția. În 2018 Creative Scotland îi acordă o bursă pentru a dezvolta o metodă aplicată pentru predarea tango-ului către persoane cu boala Parkinson.

Melanie Brierly este o artistă independentă specializată în dansul comunitar și sănătate, cercetătoare, învățătoare și trainer. Are acreditare în dans somatic și educator prin mișcare, a documentat dansul și boala Parkinson și căreia i-a fost acordate numeroase distincții, precum Churchill Fellow for Arts and Older People și Dance for PD® în Brooklyn.

Proiectul este produs de Profeti Art SRL, comunicat prin Asociația Entuziart.

