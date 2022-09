La începutul săptămânii trecute, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, a avut loc semnarea protocolului de cooperare interinstituțional între Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Institutul Bukowina al Universității Augsburg. Întrevederea a avut loc la sediul Institutului Bukowina al Universității Augsburg din Germania, cu Domnia Sa, Prof. univ. dr. Luminița Gătejel, director al Institutului,cu prof. Christina Eiden și cu dl. ing. Thierry – Andre Morice, membru al Institutului și traducător, în data de 19 septembrie a.c. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a fost reprezentată de PC Pr. Mihai Cobziuc, consilier eparhial în cadrul Cancelariei Eparhiale – Biroul Relații cu Minoritățile. Scopul acestui parteneriat de cooperare este sprijinirea proiectelor educative, de cercetare, culturale și sociale, parteneriate între diferite comunități, dar și pentru ajutorarea românilor din diaspora, cu precădere a românilor din Bucovina de Nord. Cu această ocazie Pr. Mihai Cobziuc a oferit din partea Arhiepiscopoei Sucevei și Rădăuților câteva din publicațiile Editurii Crimca: „Tanatologie și Nemurire” ; „Cuvântări la ceas de priveghere”; „Învierea și Schimbarea la Față”; „Închinare Marelui Voevod Ștefan cel Mare și Sfânt”; „Diaspora Românească – Mărturii și Evocări”. Doamna Gătejel și-a exprimat bucuria după semnarea parteneriatului, afirmând că o legătură interinstituțională între Institutul Bukowina și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților ar permite o colaborare diversificată care ar include sfera academică, dar și culturală și socială, mulțumind tot odată pentru daruri.

Institutul Bukowina este o instituție universitar – academică, este susținut financiar de către Guvernul Regiunii Șvabia, Pr. Mihai Cobziuc a avut o întrevedere cu Domnia Sa, Dr. Katharina Haberkorn, Ofițer (expert pentru Bucovina) ]n cadrul Guvernului Regiunii Șvabia. Cu această ocazie a discutat despre proiectelecare pot fi derulate prin Institutul Bukowina cum ar fi proiecte culturale și sociale, de cercetare, schimburi de experiență, excursii de documentare, sprijin pentru publicații, expoziții, concerte, sprilin pentru proiecte de cercetere și sutudiu, precum și sejururi;

Tot cu această ocazie a avut loc o vizită la Biblioteca Universității Augsburg.