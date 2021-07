Pe 14 octombrie, va fi semnat un parteneriat de înfrățire între municipiul Suceava și municipiul Chișinău. La acea dată este sărbătorit hramul orașului din Republica Moldova. Anunțul privind încheierea parteneriatului a fost făcut de primarul Sucevei, Ion Lungu, astăzi, după ce la sediul municipalității a ajuns o delegație de la Chișinău condusă de omologul său Ioan Ceban. El a declarat că discuțiile s-au purtat pe teme vizînd transportul public, patrimoniul, sănătatea, turismul, cultura și administrația piețelor. Ion Lungu a subliniat că, în paralel, se lucrează la identificarea de proiecte transfrontaliere comune cu finanțare europeană. Ion Lungu a amintit că datorită unui astfel de proiect s-a reușit restaurarea Cetății lui Ștefan cel Mare de la Soroca.

