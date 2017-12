Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a primit, astăzi, vizita unei delegații din Regiunea Cernăuți, condusă de președintele Consiliului Regional Cernăuți, Ivan Muntean. Gheorghe Flutur a explicat că scopul întâlnirii a fost transmiterea, de către fondatorul COK/FNAC, structură asociativă națională de producție și prestări servicii agricole și în turism, prima de acest tip din Ucraina, Andrei Gordiciuk, a intenției de cooperare cu județul Suceava, în domeniul agricol.

După discuții, Gheorghe Flutur a precizat că partea ucraineană s-a arătat foarte interesată de cooperarea cu entități organizatorice din județul Suceava, care activează în domeniul agricol, în vederea procesării materiilor prime.

„De asemenea, domnul Ivan Muntean a precizat că, în contextual reformelor care se realizează în Ucraina în perspective integrării în Uniunea Europeană, în Regiunea Cernăuți a fost constituită Agenția pentru Dezvoltare Regională, prin care se vor derula fonduri europene pentru proiecte de dezvoltare regională. Ca urmare a propunerilor făcute în cadrul discuțiilor s-a convenit organizarea unei întâlniri de lucru la care să participe reprezentanți ai Camerelor de Comerț și Industrie din Suceava și Cernăuți, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Asociația Produs în Bucovina, oameni de afaceri care activează în domeniul procesării produselor agricole, pentru discuții aplicate în ceea ce privește concretizarea unei cooperări în acest domeniu”, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava. El a mai adăugat că în cadrul întâlniri s-a mai convenit și inițierea demersurilor pentru reactivarea Euro-regiunii Prutul de Sus, precum și realizarea un schimb de experiență cu experți de la ADR Nord-Est din România.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating