Aproximativ 30 de agenţi economici din judeţul Suceava cu preponderenţă din turism şi alimentaţie publică au participat miercuri la o discuţie cu şefii Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorului Iaşi şi Comisariatului Judeţean Suceava, Alexandru Hordilă respectiv Vasile Latiş pentru a pune la punct un parteneriat care să aibă ca scop final protejarea consumatorului. Reprezentanţii operatorilor economici şi-au spus păsurile principala problemă ridicată fiind existenţa „turismului la negru”. Unii dintre cei prezenţi au vorbit despre un fenomen care capătă amploare şi anume reclamaţiile pe diverse probleme făcute de persoane cu scopul de a se sustrage de la plata consumaţiei. Alţii au vorbit despre existenţa unui număr foarte mare de organisme de control care au competenţe similare sau despre situaţii absurde precum amenzi date pentru că au făcut pâine de casă la pensiune în condiţiile în care nu era autorizată ca şi brutărie.

Hordilă: „Scopul nostru nu este să zgândărim ci să arătăm bunăvoinţă, clemenţă şi sprijin”

Şeful Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorului Iaşi, Alexandru Hordilă, le-a transmis celor prezenţi că instituţia pe care o conduce nu vrea să fie un fel de „bau bau” pentru agenţii economici principala atribuţie fiind cea de consiliere, de prevenţie şi nu de coerciţie. Scopul nostru nu este să zgândărim, a spus Hordilă, ci să arătăm bunăvoinţă, clemenţă şi sprijin. El a arătat că numărul de reclamaţii în judeţul Suceava în sectorul de alimentaţie publică a scăzut semnificativ de la an la an graţie muncii de prevenţie depuse de inspectorii de la Protecţia Consumatorului. „M-am bucurat că a fost un număr mare de operatori economici care au răspuns invitaţiei noastre, invitaţie care a fost lansată de domnul preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului, Bogdan Pandelică. Asemenea întâlniri au avut loc în toate regiunile ţării. Îmbucurător este interesul care l-au manifestat dezbaterile oamenii venind cu probleme reale, concrete. Noi ca instituţie de control ne propunem să-i sprijinim ca lucrurile să meargă mult mai bine ca până acum”, a declarat Hordilă. El i-a informat pe reprezentanţii agenţilor economici că în perioada 17-22 decembrie Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorului va avea un comandament pe zona Suceava în scop preventiv controale urmând să se facă doar dacă vor fi reclamaţii.

Latiş: „Am mers pe consiliere şi mergem în continuare pe consiliere”

La rândul său şeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului, Vasile Latiş, a ţinut să arate utilitatea discuţiilor cu agenţii economici. „A fost o discuţie foarte utilă. Am avut un schimb de idei şi am preluat o parte din probleme lor încercând să îmbunătăţim relaţia dintre instituţia noastră şi ei în scopul protejării consumatorului care este ţelul nostru. Am mers pe consiliere şi mergem în continuare pe consiliere încercând să sfătuim agentul economic ce trebuie să facă legat de respectarea legislaţiei de protecţia consumatorului”, a declarat Latiş. Vasile Latiş le-a spus celor prezenţi să fie atenţi la cine le vine în control sfătuindu-i ca în cazul în care au dubii să verifice pe site-ul instituţiei calitatea reală a persoanei care vine să le verifice activitatea. El a menţionat că pe piaţă au apărut în ultima vreme falşi inspectori de la Protecţia Consumatorului. Dat fiind problematica diversă ridicată de agenţii economici prezenţi miercuri la discuţii Vasile Latiş le-a propus o nouă întâlnire la începutul anului viitor la care să participe şi reprezentanţii altor instituţii cu atribuţii de control.