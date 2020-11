PNL și PMP au încheiat un parteneriat la Mitocu Dragomirnei al cărui principal scop este dezvoltarea comunei. Înțelegerea a fost parafată în ședința extraordinară a Consiliului Local Mitocu Dragormirnei care a avut loc vineri seară la Căminul cultural din localitate în prezența vicepreședintelui PNL, deputatul de Suceava Ioan Bălan, candidat pentru un un nou mandat la alegerile din 6 decembrie și a primarului comunei Adâncata, Viorel Cucu. PMP și PNL care prin acest parteneriat au majoritatea în deliberativul local și-au impus viceprimarul în persoana consilierului liberal Ioan Ichimov din satul Lipoveni care împreună cu primarul PMP, Radu Reziuc, vor conduce destinele comunei în următorii patru ani. Ichimov a reușit să-și adjudece fototoliul de viceprimar obținând 10 voturi față de doar 5 ale contracandidatului său social democratul Ion Vasile Cojocaru.

Bălan: ”Mi-am pus nădejdea și puterea la dispoziție pentru dezvoltarea comunei Mitocu Dragomirnei sprijinind primarul nostru ani de-a rândul”

Deputatul Ioan Bălan a ținut să mulțumească pentru onoarea de a fi alături la această ședință în care s-a consfințit alianța între PNL și PMP și s-a ales viceprimarul dar și pentru susținerea pe care a avut-o la alegerile parlamentare din 2008 și 2016 de la cetățenii acestei comune. ”Sunt aici în comuna Mitocu Dragomirnei în prima zi practic de campanie electorală, comună în care eu mi-am pus nădejdea și puterea la dispoziție pentru dezvoltarea ei sprijinind primarul nostru ani de-a rândul. Am primit răsplată de fiecare dată atunci când am candidat în colegiul uninominal nr.2 din care face parte și Mitocu Dragmirnei. Am obținut un număr semnificativ de voturi care au făcut ca la primul mandat de deputat în 2008 să fiu al treilea pe țară ca număr de voturi și procent în cadrul partidului iar la alegerile din 2012 am fost singurul parlamentar din România din opoziție care și-a câștigat mandatul direct. Pentru toate lucrurile acestea vă mulțumesc”, a spus Bălan. El a apreciat parteneriatul care a fost parafat între PNL și PMP care în opinia sa va fi benefic pentru comunitate. ”Mă aflu între doi primari, primarul comunei Adâncata, un om excepțional care face parte tot din acest colegiu nr.2 și pe care mă bazez foarte mult și primarul comunei Mitocu Dragomirnei. Astăzi am stabilit un parteneriat, un parteneriat de dezvoltare. Știți probabil că noi toată această campanie electorală o ducem sub deviza ”Dezvoltăm Suceava, dezvoltăm Mitocu Dragomirnei, dezvoltăm România”. Mă bucur foarte mult domnule primar și mă bucur că ați achiesat la acest proiect care înseamnă majoritatea aceasta politico-administrativă din Consiliul Local Mitocu Dragomirnei. Îl felicit pe domnul viceprimar Ichimov un om gospodar, un om pe care îl cunosc demult și care va face echipă cu primarul în funcție și să ne întâlnim peste patru ani de zile să numărăm realizările acestui mandat. Ținem aproape să dezvoltăm împreună comuna Mitocu Dragomirnei”, a transmis liderul liberal.

Bălan către consilieri: ”Nu ar trebui să vă gândiți prea mult la partidele din care faceți parte ci să vă gândiți mai mult administrativ la comuna dumneavoastră”

Bălan le-a transmis consilierilor locali să dezbrace hana politică și să se ocupe doar de latura administrativă pentru a dezvolta comuna. ”Vă doresc succes la toți consilierii și vă spun că pentru acest mandat 2020-2024 nu ar trebui să vă gândiți prea mult la partidele din care faceți parte ci să vă gândiți mai mult administrativ la comuna dumneavoastră, la Mitocu Dragomirnei și să vedeți ca oportunitate posibilitatea aceasta de cooperare între comuna dumneavostră, Consiliul Județean, Guvernul României, președinția României, Bruxelles. De ce spun Bruxelles? Pentru că de data acesta ne-a pregătit un pachet extraordinar de 80 de miliarde de euro bani care trebuie să ajungă obligatoriu și în comuna dumneavoastră. Că degeaba i-a pregătit Bruxelles-ul dacă noi nu o să scriem proiecte, dacă noi nu o să ne batem ca acele proiecte să ajungă realitate și să fie finanțate toate aceste lucruri pe care le facem noi politic ar fi în zadar”, a spus Ioan Bălan.

Mesajul lui Gheorghe Flutur către conducerea Primăriei Mitocu Dragomirnei

El a transmis aleșilor din Mitocu Dragomirnei mesajul președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, ”un mesaj de felicitare în principal pentru dumneavostră domnule primar și pentru viceprimar și vă asigură de un parteneriat corect, un sprijin corect din partea Consiliului Județean și de o colaborare onestă”. Bălan a mai ținut să-i mulțumească fostului primar liberal Dănuț Solcanu, actual consilier local, pentru tot ceea ce a făcut pentru această comună în ultimii ani și i-a transmis ”așa cum ați fost un bun primar atâția ani sper să fiți un bun sprijinitor al primarului în funcție, al viceprimarului, al echipei noastre pentru ca lucrurile bune să continue în comunitate”.

Reziuc către Bălan: ”Comuna vă mulțumește pentru că ați pus umărul la alegerea viceprimarului și ați pus umărul la ceea ce va însemna dezvoltarea comunei de acum încolo așa cum ați făcut și până acum dealtfel”

La rândul său primarul Radu Reziuc a ținut să puncteze faptul că ”astăzi este o zi istorică pentru comuna Mitocu Dragomirnei” și să-i mulțumească deputatului Ioan Bălan pentru sprijin. ”A avut loc alegerea viceprimarului comunei. Oameni buni, deși în campania electorală m-ați văzut mereu alături de domnul Daniel Popovici (nr. consilieri PMP) susținând mereu căci viceprimarul pe care mi-l doresc este domnul Popovici în urma alegerilor din 27 septembrie nu am obținut numărul necesar de voturi pentru Consiliul Local pentru a avea viceprimarul pe care mi l-am dorit. De comun acord cu domnul Daniel Popovici a fost nevoie să alegem un alt viceprimar, să facem o altă propunere de viceprimar iar acesta trebuia să fie un om gospodar, un om cu coloană vertebrală, un om care să unească un om care să pună suflet pentru comuna noastră. Am identificat această persoană în prezența domnului Ichimov Ioan din satul Lipoveni un om cu experiență în ceeace privește Consiliul Local Mitocu Dragomirnei pentru că a mai fost consilier local aici din partea Comunității Rușilor Lipoveni. Am susținut această propunere și iată după o discuție în prealabil cu domnul deputat Ioan Bălan am primit aigurarea domniei sale căci viceprimarul comunei Mitocu Dragomirnei va fi domnul Ioan Ichimov. Domnule deputat, nu eu, nu domnul Daniel, nu Consiliul Local, comuna vă mulțumește pentru că ați pus umărul la alegerea viceprimarului și ați pus umărul la ceea ce va însemna dezvoltarea comunei de acum încolo așa cum ați făcut și până acum dealtfel. Vă dorim sănătate multă și să știți că mereu veți fi binevenit în mijlocul nostru, mereu veți fi primit cu brațele deschise și mereu vă vom fi recunosctători pentru gestul dumneavoastră de astăzi”, a spus Reziuc.

Primarul Viorel Cucu a arătat că pentru ca dezvoltarea comunităților să se producă în ritm accelerat e nevoie un parteneriat cu Consiliul Județean și de un guvern liberal

Primarul comunei Adâncata, Viorel Cucu, a ținut la rându-i să-l felicite pe primarul Reziuc pentru înțelepciunea de care a dat dovadă și să-și arate în continuare disponibilitatea de colaborare pentru dezvoltarea celor două unități administrativ teritoriale. ”Vreau să-l felicit pe domnul primar pentru înțelepciunea de care a dat dovadă. În seara alegerilor, pe 27 septembrie, personal a venit la Primăria comunei Adâncata, m-a felicitat și a spus că Adâncata și primarul comunei Adâncata sunt un exemplu de urmat. Azi îi întorc această vizită, sunt alături de dumnealui și îi transmit că-l voi sprijini ori de cîte ori va avea nevoie”, a spus Viorel Cucu. El speră ca Adâncata și Mitocu Dragomirnei vor colabora poate chiar într-o formă de asociere pentru a promova proiecte prin care să atragă fonduri europene neceare dezvoltării celor două comunități. ”Există punți de legătură între noi, există posibilități de a ne asocia. Consiliul Local din comuna Adâncata va fi gata să sprijine orice formă de asociere pentru a promova proiecte ca să atragem fonduri europene pentru că împreună șansele vor fi mai mari.

Îl avem alături și pe domnul deputat Bălan care tot timpul ne-a sprijinit și ne va sprijini în continuare”, a menționat primarul de Adâncata. El a arătat că pentru ca dezvoltarea comunităților să se producă în ritm accelerat e nevoie un parteneriat cu Consiliul Județean și de un guvern liberal. ”În felicit pe domnul viceprimar. Îl cunosc de foarte mult timp, am lucrat cu el în combinat pentru că la bază eu am fost și lăcătuș mecanic, nu am fost numai militar. Am lucrat împreună, am bătut la nicovală, am tăiat fier”, a mai spus Viorel Cucu.

”Îi mulțumesc domnului primar din Adâncata care este prietenul nostru, al comunei, domnului Reziuc, primarul comunei Mitocu Dragomirnei pentru susținerea pe care mi-a acordat-o, pentru încrederea pe care mi-a dat-o și sper să nu dezamăgesc. Sper că vom lucra împreună, frumos și să simtă în comună că este bine”, a spus și proaspătul viceprimar Ion Ichimov.