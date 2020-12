Pîrtia din Masivul Rarău va fi deschisă vineri, 25 decembrie, la ora 09.00, dar fără a se organiza vreun eveniment, dat fiind actualul context epidemiologic. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, primarul de la Cîmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură, a declarat că în condițiile în care nu a nins suficient, astfel încît pîrtia să devină funcțională, în urmă cu o jumătate de lună au fost pornite tunurile de zăpadă. El a afirmat: „De două săptămîni am dat drumul la instalația de producere a zăpezii artificiale. Toate cele 10 tunuri au funcționat la capacitate maximă. Au fost cîteva zile în care vremea ne-a jucat feste, dar în ultima perioadă temperaturile au scăzut sub minus 7, sub minus 8 și chiar sub minus 11 grade la pîrtie. Stratul de zăpadă artificială este destul de consistent și pîrtia arată foarte bine. De la 800 de metri în sus există strat natural de zăpadă de vreo 12 centimetri. În rest, dar și pentru completări am consumat de două ori cantitatea de apă din bazinul cu o capacitate de peste 10.000 de metri cubi. Noi avem două surse de alimentare a lacului de acumulare de la cota 1200, una fiind dintr-un pîrîu care nu îngheață niciodată, iar suplimentar există o stație de pompe amplasată la baza pîrtiei. Luăm apă din Izvorul Alb, o introducem în instalația de producere a zăpezii și o ducem pînă la lacul de la cota 1200. Nu rămînem niciodată fără apa necesară”. Primarul Cîmpulungului a mai spus că administratorul pîrtiei, Rarău Ski Resort, a achiziționat două microbuze pentru transportul schiorilor și al echipamentelor. Pîrtia de pe Rarău va fi deschisă zilnic, între orele 09.00 și 19.00, mai puțin miercurea, cînd programul este de la 12.00 la 19.00. Întrebat la Radio Top care este cel mai important proiect avut în vedere de municipalitatea cîmpulungeană pentru 2021, Mihăiță Negură a spus că acesta se referă la amenajarea tronsonului II al pîrtiei, pentru care „se zbate” să obțină aprobările. Primarul a precizat: „Tronsonul II este extrem de important. Acum, de exemplu, de la cota 1200 la cota 1650 zăpada naturală măsoară peste 40 de centimetri. Ar fi un lucru extraordinar de îmbucurător să avem acest tronson, care ar ajuta foarte mult în perioada de început și de sfîrșit de sezon cu zăpadă la o altitudine de 1.600 de metri”.