Amatori de ski, snowboard și săniuș se vor putea bucura, începând de luni, 6 februarie, de cea mai mare pârtie din județ, pârtia Rarău din Câmpulung Moldovenesc. Pârtia are o lungime de 2.840 de metri și un grad de dificultate mediu.

Programul de funcționare va fi următorul:

Luni-marți: 9:00-19:00

Miercuri: 12:00-19:00

Joi-duminică: 9:00-19:00

Tarifele de anul acesta sunt următoarele:

Adulți:

1 urcare: 30 lei

1 zi: 150 lei

1/2 zi (14:00-19:00): 80 lei

2 zile: 250 lei

3 zile: 350 lei

4 zile: 440 lei

5 zile: 530 lei

10 pct: 95 lei

20 pct: 160 lei

120 pct: 470 lei

Copii (7-14 ani):

1 urcare: 20 lei

1 zi: 95 lei

1/2 zi (14:00-19:00): 50 lei

2 zile: 165 lei

10 pct: 60 lei

20 pct: 95 lei

De anul acesta a fost introdus tariful de jumătate de zi, iar cartele pe zile sunt valabile oricând, nu doar în zile consecutive!

o urcare = 2 pct

Tarif parcare: 4 lei/h

Detaliile tehnice ale pârtiei Rarău:

Lungime: 2.840 m

Grad de dificultate: mediu

Diferenţa de nivel: 455 m

Inclinare medie: 16,6 %

Laţime pârtie: 30-80 m

Altitudine plecare: 1.220 m

Altitudine sosire: 756 m

Telegondolă: 33 cabine / 8 locuri

Capacitate de transport: 1.008 pers/h

Timpul de urcare tronson: 6 min

Nocturnă: 176 de stâlpi de iluminat

Instalaţie zapadă artificială: 9 tunuri