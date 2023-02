Primăria Gura Humorului a anunțat astăzi, în mod oficial, că pârtia Șoimul din parcul Ariniș din acest oraș nu se va deschide în acest sezon. „Iarna aceasta nu a fost atât de generoasă ca în anii trecuți, așa ca vom fi nevoiți sa nu deschidem Pârtia Șoimul”, se arată într-o informare a primăriei. Turiștii sunt invitați să se bucure la Gura Humorului de piscina Arinis, de megatiroliană, de parcul Escalada, de Climbing Zone, de tir cu arcul și de multe alte servicii de agrement.

De asemenea, telescaunul din parcul Ariniș funcționează de miercuri până duminică, cu acces la Turnul Panoramic și Megatiroliana.

Programul telescaunului este următorul: Miercuri-Vineri: 12.00-17.00, Sambata-Duminica: 10.00-17.00