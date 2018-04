PR2Advertising.ro te invita la doua editie a conferintei GDPR, care va avea loc in data de 25 aprilie 2018, la Premier Palace Hotel & Spa din Bucuresti.

Evenimentul se adreseaza antreprenorilor, persoanelor de decizie din companii, managerilor din departamente precum IT, marketing sau avocatilor, ca urmare a importantei pe care companiile trebuie sa o acorde alinierii la noile norme impuse de Uniunea Europeana cu privire la protectia datelor cu caracter personal, atat pentru a fi GDPR compliant, dar si pentru a evita amenzile uriase aplicate pentru nerespectarea acestora.

Conform noilor reglementari, companiile care nu vor respecta GDPR risca amenzi de pana la 20 milioane de euro sau 4% din cifra de afaceri globala.

Ordonanta EU GDPR (General Data Protection Regulation), care inlocuieste Directiva 95/46/EC, va intra in vigoare in data de 25 mai 2018. Ea se aplica in cazul in care organizatia sau firma are sediul in UE, sau colecteaza si proceseaza date cu caracter personal ale rezidentilor din UE.

Evenimentul este oferit gratuit, in limita locurilor disponibile. Daca doresti sa afli mai multe despre GDPR, grabeste-te sa te inscrii.

Detalii despre conferinta si inscriere gasesti in pagina evenimentului.