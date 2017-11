Sala ”Areni” din Suceava a fost neîncăpătoare sâmbătă 4 noiembrie la cea de-a XI-a ediție a Grand Prix-ului ”Cristina Casandra”, una din competiţiile de tradiţie ale Bucovinei. Peste 500 de persoane, dintre care 350 de sportivi de la 11 cluburi din România și 10 asociații sportive școlare, au creat o atmosferă deosebită propice marii performanțe.

Grand Prix-ul „Cristina Casandra” a fost organizat de multipla campioană a României, componentă a clubului CSM Suceava, împreună cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, în parteneriat cu Asociaţia Judeţeană de Atletism şi Universitatea „Ştefan cel Mare”.

Câștigători

PRICHINDEL 50 participanti 50 m BAIETI /FETE MOROȘAN MIHAI CSM DORNA VATRA DORNEI 800 m Juniori III GHIUȚĂ ROXANA CSM DORNA Vatra Dornei 800 m Juniori III NISIOIU COSMIN CSM RARĂUL CÂMPULUNG 800 m Copii 1 VAMAN DIANA CSM SUCEAVA 800 Copii 1 PRÎSNEAC ALEXANDRU CSM DORNA VATRA DORNEI 600 m Copii 2 KORE DENISA CSM DORNA VATRA DORNEI 600 m Copile 2 CÎRNU DIANA LPS NEAMȚ 50 m Copile 3 AXINTE VALENTIN CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 50 m Copii 3 MURARIU CORINA LPS SUCEAVA 400 m OPEN PITIC FLORIN CSS RĂDĂUȚI 400 m OPEN MUNTEANU SILVIU CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 200 m Juniori III GAVRIL ROBERT CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 200 m Copii I AXINTE VALENTIN CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 200 m Copii III PRÎSNAC ALEXANDRU CSM DORNA VATRA DORENI 200 m Copii II BOICIUC COSMINA LPS SUCEAVA 200 m Juniori III POMOHACI ANCUȚA LPS IAȘI 200 m Copile I URSU TEODORA LPS IAȘI 200 m Copile 2 CORE DENISA CSM DORNA VATRA DORNEI 200 m Copile3 MIHĂIESCU DANIEL CSM DORNA VATRA DORNEI 1500 m OPEN OLENICI ANGELICA LPS SUCEAVA 1500 m OPEN ȘTAFETĂ CEAHLAUL PIATRA NEAMȚ 4X 200 m OPEN BĂIEȚI ȘTAFETĂ CSM SUCEAVA 4X200m FETE OPEN ȘTAFETĂ CSM SUCEAVA 4X200m COPII OPEN FETE ȘTAFETĂ CSS RĂDĂUȚI 4X200m COPII OPEN BĂIEȚI

„Mă bucur că sala de atletism ,,Areni, a fost plină și la ediția din acest an a acestui concurs, valoarea concurenților a crescut de la an la an și vom vedea cu siguranță unii dintre participanții de azi pe viitorii medaliați de mâine la cele mai importante competiții naționale și internaționale. Consider că am reușit să promovăm atletismul cu succes și țin să mulțumesc partenerilor și colaboratorilor noștrii, DJST Suceava, AJA Suceava, CSM Suceava, Univ. Ștefan cel Mare Suceava” a declarat Silviu Casandra, Antrenor Federal.

Cei care au urcat pe podimul de premiere al celei de-a XI-a ediții a Grand Prix-ului ”Cristina Casandra” au fost recompensați cu diploma, medalii, tricouri și dulciuri de organizatori.