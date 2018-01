Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a participat, în această după-amiază, la ședința Centrului Național de Conducere Integrată, care funcționează în cadrul Ministerului Afacerilor Internelor, pentru a verifica măsurile luate în scopul gestionării efectelor fenomenelor meteorologice pentru cele 23 de județe aflate sub atenționare de cod galben. ”Am solicitat ca în această seară, în toate județele vizate de fenomene meteo severe, să se asigure pemanența la nivelul Centrelor județene de coordonare și conducere a intervenției. Am subliniat că este esențial ca Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile din subordine, să informeze permanent cetățenii cu privire la evoluțiile vremii, pentru a preveni potențiale pericole”, a afirmat premierul interimar Mihai-Viorel Fifor.

Ministerul Afacerilor Interne a transmis astăzi, în jurul orei 12.00, o radiogramă către Instituțiile Prefectului din județele aflate sub atenționare pentru a se asigura că autoritățile locale sunt pregătite să gestioneze această situație. Toate structurile Ministerului Afcerilor Interne sunt pregătite să intervină în sprijinul populației. Astfel, sunt mobilizați, la nivel național peste 5.000 de pompieri, 9.500 de polițiști, 400 de jandarmi montani. Activitățile din teren se monitorizează prin Centrul Național de Conducere Integrată, care funcționează la nivelul MAI și unde, în funcție de situație, sunt chemați reprezentanți și ai altor instituții cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență: Ministerul Transporturilor, Ministerul Energiei, Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății ș.a.