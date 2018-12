Prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, a participat astăzi, 4 decembrie 2018, la Bruxelles, la deschiderea oficială a Conferinței ”Cores and Peripheries in Europe? A Europe NEXT Project”, organizată de Institutul ASPEN, în cadrul căreia a ținut o alocuțiune privind viitorul Europei.

Prim-ministrul român a subliniat că actualul proces de reflecție privind viitorul Europei cunoaște multiple provocări, iar eforturile pe care instituțiile europene și statele membre le depun pentru identificarea unor soluții comune constituie cea mai bună garanție a solidității proiectului european, un proiect puternic şi unit dedicat păcii, democrației, libertății, respectării valorilor, drepturilor omului şi asigurarea bunăstării economice şi sociale.

În context, premierul român a reiterat că agenda de lucru a Președinției României se va concentra prioritar pe promovarea coeziunii, ca politică și valoare comună europeană. Motto-ul Președinției României: „Coeziunea – o valoare comună europeană”, reflectă nevoia imperioasă de unitate și cooperare între statele membre UE, precum și nevoia de mai multă convergență economică, socială și teritorială, așa cum este prevăzută de tratatele UE.

Totodată, șeful Executivului a reiterat că România este pe deplin pregătită pentru asumarea Președinției rotative a Consiliului UE, iar summit-ul din mai 2019 constituie un eveniment major pe durata Președinției române a Consiliului UE, care va marca lansarea discuțiilor pentru definirea noii Agende Strategice a Uniunii, document ce va oferi ghidajul acțiunii UE pe termen mediu, cu atât mai relevant în contextul imediat al Brexit.