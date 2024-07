Vineri , 26 iulie 2024 , încep Jocurilor Olimpice de Vară de la Paris 2024 , cea de-a 33-a ediție a Jocurilor Olimpice de Vară. Ceremonia de deschidere va avea loc pe apele fluviul Sena , începând cu ora 20:30 ( ora României ) , fiind prima dată când începerea Jocurilor Olimpice nu este sărbătorită pe un stadion . Traseul paradei va porni de la Podul Austerlitz și se va încheia la Turnul Eiffel, unde va fi aprins cazanul olimpic .

Jocurile Olimpice de Vară de la Paris 2024 se desfășoară în perioada 26 iulie – 11 august 2024 , urmate de Jocurile Paralimpice de Vară din Paris 2024 care se vor desfășura în perioada 28 august 2024 – 8 septembrie 2024 .

Pentru a veni în ajutorul participanților la Jocurile Olimpice de Vară de la Paris 2024 , InfoCons – Organizație Europeană pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor pune la dispoziție informații referitoare la regulile de călătorie și acces la evenimentele sportive , numere de urgență locale (în eventualitatea în care consumatorii întâmpină vreo problemă), locațiile la care vor avea loc diferitele probe, precum și multe alte informații utile, disponibile în Aplicația Europeană ConsoInfo .

Aplicația Europeană ConsoInfo este un instrument util și gratuit, special creat pentru consumatorii care se află pe teritoriul Franței , aplicația putând fi folosită în limba română , limba franceză sau în oricare dintre cele 33 de limbi în care aceasta este disponibilă .

Pentru românii care participă la evenimentele sportive din cadrul Jocurilor Olimpice de Vară 2024 , Aplicația Europeană ConsoInfo pune la dispoziția utilizatorilor informații utile direct în limba română , precum :

Acces rapid la numerele de urgență din Franța prin funcția S.O.S. în cazul în care utilizatorii întâmpină o problemă în timpul evenimentelor sportive. Această secțiune este disponibilă și offline , numerele de telefon putând fi apelate direct din aplicație;

prin funcția S.O.S. în cazul în care utilizatorii întâmpină o problemă în timpul evenimentelor sportive. , numerele de telefon putând fi apelate direct din aplicație; Acces rapid la numerele de urgență din toată lumea ;

; Personalizarea aplicației pentru cei care au anumite probleme de sanatate și un regim alimentar special, prin setarea cantității de sare, zahăr, alergeni, numeric și tipuri de aditivi;

pentru cei care au anumite probleme de sanatate și un regim alimentar special, prin setarea cantității de sare, zahăr, alergeni, numeric și tipuri de aditivi; Alerte de urgență la nivelul Uniunii Europene pentru securitatea și sănătatea persoanelor;

pentru securitatea și sănătatea persoanelor; Scanarea codului de bare al etichetelor produselor agroalimetare și oferirea instantă în franceză sau oricare dintre celelalte 33 limbi din aplicație a informațiilor despre acel produs : ingrediente, numeric și tipuri de aditivi, cantitatea de zahăr și sare, prezența alergenilor;

și oferirea instantă în franceză sau oricare dintre celelalte 33 limbi din aplicație a informațiilor despre acel produs : ingrediente, numeric și tipuri de aditivi, cantitatea de zahăr și sare, prezența alergenilor; Prezența unei alerte în funcție de preferințele setate cu privire la produsele agroalimentare.

Aveți grijă la produsele contrafăcute la Jocurile Olimpice de Vară 2024 cu Aplicația Europeană ConsoInfo !

În contextul Jocurilor Olimpice de vară din 2024, este importantă vigilența în ceea ce privește produsele contrafăcute, în special articolele sportive, echipamentele asociate, suveniruri achiziționate. Produsele contrafăcute nu numai că afectează economia și industria sportivă, dar pot prezenta și riscuri pentru siguranța și sănătatea cetățenilor. Produsele contrafăcute sau piratate sunt frecvent întâlnite în timpul unor evenimente mari, iar achiziționarea acestora poate reprezenta un pericol pentru consumatori.

În timpul Jocurilor Olimpice de Vară de la Paris 2024, fiți atenți să cumpărați doar de la surse de încredere. Alegând să achiziționați articole autentice, nu numai că sprijiniți industria, dar vă asigurați și că primiți produse de calitate și sigure. Siguranța și autenticitatea trebuie să fie priorități în perioada Jocurilor Olimpice de Vară 2024, astfel încât experiența să fie una pozitivă!

Cum puteți afla dacă un produs este contrafăcut ?

Pentru a afla dacă un produs este contrafăcut, InfoCons pune la dispoziția tututor participanților la Jocurile Olimpice de Vară 2024 Aplicația Europeană ConsoInfo ! În secțiunea de Alerte a Aplicației, consumatorii pot afla ce produse au fost identificate de sistemul european de alerte ca fiind contrafăcute. Utilizatorii pot căuta de asemenea produse suspecte în aplicație, introducând cuvinte cheie în butonul de căutare al secțiunii de Alerte.

Prin intermediul Aplicației Europeană ConsoInfo , consumatorii au acces direct și transparent la alertele pentru produsele nealimentare , actualizate zilnic și însoțite de detalii precum:

– denumire produs ;

– țara vizată ;

– gradul de risc ;

– orginea produsului ;

– data la care intră alerta în vigoare ;

– imaginea cu produsul ce face obiectul alertei .

InfoCons – Protecția Consumatorului pune la dispoziția tuturor participanților la Jocurile Olimpice de Vară 2024 numerele de urgență din Franța !

Prin intermediul butonului „SOS” din cadrul Aplicației Europene ConsoInfo , consumatorul are acces la o listă detaliată a tuturor numerelor utile și de urgență din fiecare țară. Odată accesat acest buton, consumatorul are posibilitatea de a accesa din listă țara în care se află sau în care dorește să călătorească pentru a afla rapid toate numerele de care are nevoie în engleză și limba țării selectate.

Secțiunea „SOS” din cadrul Aplicației Europene ConsoInfo poate fi utilizată inclusiv offline , numerele de urgență putând fi astfel apelate direct din aplicație fără conexiune la internet .

Prin intermediul secțiunii „SOS” a Aplicației Europene ConsoInfo , pot fi apelate autorități naționale din Franța cu atribuții în domeniu în cazul în care este observată încalcarea drepturilor participanților la evenimentele sportive sau orice alte nereguli ( protecția consumatorului , poliție , pompieri , ambulanță etc).