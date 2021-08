Asociația Qolony – Colonia pentru Artă și Știință anunță demararea proiectului cultural Particule afective, desfășurat în perioada august – noiembrie 2021. Proiectul îmbină arta contemporană și știința și chestionează rolul tehnologiei holografice în procesele cognitive, explorând noțiuni de mișcare și prezență și concepte relevante din fizica cuantică. Particule afective este o lucrare colectivă compusă dintr-o instalație performativă structurată în jurul unor holograme argentice și dintr-un performance în care compoziția de mișcare și construirea firului narativ pentru public sunt dictate de conceptul științific studiat.

Echipa proiectului este una pluridisciplinară, care într-o primă etapă a început cercetarea și alegerea subiectelor, temelor și modului de colaborare. Un prim rezultat vizibil și accesibil publicului este performance-ul Particule afective, work in progress, prezentat la Centrul Național al Dansului București, Sala Stere Popescu, în data de 26 august, cu trei reprezentații programate cu începere de la orele 19:00, 19:40 și 20:20.

„Sunt fascinată de descoperire, la care mă raportez cognitiv, dar și senzorial. De la un an la altul acest interes al meu crește și aduce împreună arta, știința și, într-o oarecare măsură, tehnologia. Proiectul meu unește o serie de domenii mai puțin familiare publicului din România, dar sper să îl atragem în această zonă a experimentării prin traducerea pe care o propunem, luând concepte științifice din fizica quantică și aducându-le într-o formă artistică. Suntem o echipă minunată și am creat o combinație unică de mișcare, sunet și instalație vizuală, pe care o oferim sub formă de spectacol”, spune Sabina Suru inițiatoarea proiectului Particule afective.

Particule afective este o invitație la experimentare și joacă în mediul schimbător al probabilităților, luminii și particulelor (ne)observate, folosind holografia argentică și dansul contemporan. Conceptele de lucru sunt înrădăcinate în fizica cuantică, având în centru noțiunea de superpoziție – comportamentul observat al sistemelor studiate de a manifesta simultan stări disjuncte. Acest concept este extrapolat într-o instalație performativă interactivă, în baza instalației multimedia a Sabinei Suru, a coregrafiei semnate de Irina Marinescu și a muzicii lui Alexandros Raptis.

Cercetătorii de la Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației au contribuit atât cu cercetarea teoretică, oferindu-le artiștilor clarificări despre conceptele relevante din fizica cuantică, cât și prin sprijinul direct pentru producția hologramelor.

Acest work in progress va fi urmat de continuarea lucrului efectiv, aplicat pe corp și dinamica performativă, filmări pentru holograme, experimente de laborator, generarea hologramelor și stabilirea structurii, formei și conținutului pentru expoziție și reprezentațiile cu public, cu evenimente găzduite de partenerii proiectului, conferințe și prelegeri programate până în luna noiembrie a.c.

Despre

Sabina Suru este artistă multimedia și manager cultural, co-fondatoare a Asociației Qolony – Colonia pentru Artă și Știință. Practica ei se concentrează asupra reactivării unor tehnologii obsolete, în principal holografia și fotografia argentică și alternativă. Încorporează elemente și concepte din știință (optică, fizică) și abordează problematici legate de mutația identității, obiectivizare, memorie exografică și timp, prin colaborări cu practicieni din diverse domenii, precum cercetare științifică, dans contemporan și muzică.

Irina Marinescu s-a îndrăgostit de dansul contemporan și performance în 2009. De atunci a studiat cu profesioniști români și străini diferite limbaje de dans și forme ale artelor performative – Feldenkrais, Viewpoints, Axis Syllabus, Das Theater Feedback Method, Contact improvisation, Gaga. A lucrat cu Centrul Național al Dansului, a participat la Cultural Management Academy 2019, este co-fondatoare a Asociației Developing Art, iar în prezent este artistă și producătoare independentă. Colaborează cu artiști din diferite domenii pentru a crea contexte în care ingredientele principale sunt conexiunile autentice, experimentul și emoțiile.

Asociația Qolony – Colonia pentru Artă și Știință este o organizație culturală din București, care funcționează ca generator de legături între artă, știință și tehnologie, prin evenimente și proiecte de tip rezidențe artistice, expoziții, conferințe, artist/scientist talks, cercetare și creație artistică. https://www.facebook.com/qolony.eu/

Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) desfăşoară activităţi de cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul laserilor, interacţiei luminii cu materia, plasmei şi acceleratoarelor de electroni.

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri

Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, Universitatea Națională de Arte București, Centrul Național al Dansului București (CNDB), /SAC @Malmaison, Asociația Tehnoarte, Asociația Simultan

Parteneri media

Radio Romania Cultural, The Institute, DoR (Decât o revistă), Bookhub, Modernism, noi3.life, AGERPRES, Știință și tehnică, Elle, IQAds, Fundația Cărturești, Savantgarde, Iscoada, Zeppelin, Ziarul Metropolis

