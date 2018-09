Comunicat de presă: „Din punctul nostru de vedere, ala verzilor suceveni, România are momentan o problemă care se va răsfrânge mai târziu, și anume, cea legată de continuitate.

Conform statistici, natalitatea a scăzut simțitor, cuplurile nu-și mai doresc copii, iar așa avem toate șansele să ne diminuăm ca populație și să devenim minorități în propria țară. Bașca mai apare acest curent dintr-o parte a Europei, Americii, unde individul are prioritate în detrimentul familiei plus că noi, românii suntem constrânși politic, de uniune, să recunoaștem căsătoriile dintr-un bărbat cu alt bărbat, dintr-o femeie cu o altă femeie, neținând seama de faptul că nu suntem așa de îngăduitori cu anume creații sintetice, împotriva naturii, a credinței și a continuității. Suntem curiosi dacă musulmanii europenizați vor fi obligați să îmbrățișeze anumite obiceiuri noi legate de familie și de conduită?

De mai bine de două mii de ani, credința și familia au ținut națiunea română unită, chiar dacă alții și-au dorit să ne distrugă. Au trecut peste noi turcii, tătarii, rușii, austro-ungarii, cu toții au sperat că pe lângă bogățiile pe care și le-au însușit din munca românilor, vor reușii, într-un final să ne supună. Nu a fost așa. Biserica împreună cu Sfânta Familie, din el și ea, a ținut strânsă națiunea și a condus-o prin negura istorie până în prezent.

Datoria noastră, astăzi în anul 2018, este de a proteja ceea ce am primit de la străbunii noștrii. Trebuie să avem grijă de familia tradițională, trebuie să avem grijă de biserică și să le păstrăm împreună pentru a trece mai departe către următoarele milenii.

Imi pare rău să afirm, dar după 29 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, familia nostră tradițională are o problemă de moralitate, ci implicit și de existență. Se pune accent pe alte lucruri, nu pe familia tradițională compusă dintr-o femei și un bărbat. Modernismul, astăzi în Europa, în special în zona statele cu o democrație avansată, dorește o altă imagine a existenței. Individul are prioritate. El înlocuiește familia, dar în acelaș timp constituie un alt tip de familie ce conține un bărbat cu alt bărbat sau o femei cu o altă femei, dar care se hrănește din tradiționala familie, din dragostea dintr-un bărbat și o femei.

Prin modificarea actuală a Constituției României este posibilă să se pună familia noastră tradițională în ritmul normalității. Casătoria să fie recunoscută doar dintr-un bărbat și o femei, restul să aștepte milenii, cum au făcut-o și în trecut, să se iubească în gândirea, priceperea lor, fără să ne deranjeze.

Noi, românii, ca națiune suntem toleranți, îngăduitori, dar să nu sară cineva peste o limită și să încerce mai mult decât putem răbda”.

Dan Acibotăriţă, preşedinte al Partidului Verde

Filiala jud. Suceava