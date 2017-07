Între Spitalul Județean și Spitalul Vechi ar putea fi construit un pasaj subteran pentru a ușura deplasarea pacienților și nu numai de la o unitate spitalicească la alta.

Ideea a fost exprimantă de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, joi în cadrul unei conferințe de presă. ”Am discuții cu primarul Ion Lungu pentru a găsi o soluție tehnică pentru un pasaj subteran între spitalul județean și spitalul vechi. Lumea trece în pijamale, în halate, traficul este intens și nu cred că putem lăsa lucrurile așa. Nu este simplu deloc pentru că în în infrastrctura drumului de acolo avem foarte multe canale și conducte dar împreună cu primarul Lungu vom găsi o soluție tehnică”, a spus Flutur.

În altă ordine de idei, Gheorghe Flutur, a declarat că a fost finalizat studiul de fezabilitate pentru extinderea ambulatoriului de la Spitalul Județean. ”Vor fi 4.070 de metri pătrați de ambulatoriu cu 23 de secții, cu spații de cazare pentru cei care vin să facă analizele. Urmează lansarea proiectului tehnic după care com începe cît mai repede construcția noului pavilion în curtea Spitalului Județean”, a explicat Flutur. El a subliniat că în aceste zile se va încheia contractul pentru extinderea secției de cardiologie cu 600 de metri pătrați. De asemenea, a spus Flutur, procedurile sunt la zi și în ceea ce privește amenajarea secției de îngrijiri paliative la demisolul secției de pneumologie de la Spitalul Vechi.