Companiile care detin site-uri web trebuie sa stie cum sa atraga consumatorii online, iar multe dintre aceste afaceri ar plati mai degraba pe cineva sa faca marketingul online pentru ei, mai degraba decat sa se descurce singuri. Serviciile de marketing online sunt la mare cautare, fie ca este vorba despre servicii SEO, servicii Google Ads sau despre servicii FB ads.

Daca ai experienta suficienta in marketing online si vrei sa ai o afacere pe cont propriu, trebuie sa stii mai intai cum sa incepi. Inceperea unei afaceri in marketing online presupune mai intai promovarea ta, apoi va trebui sa le demonstrezi potentialilor clienti ce poti face pentru ei.

Ce face mai exact un specialist in marketing online

Un specialist intr-un astfel de domeniu ajuta companiile sa-si construiasca planuri de marketing online si, de asemenea, sa implementeze si sa gestioneze aceste planuri. Totodata, un specialist in online te poate ajuta sa iti promovezi eficient produsele si serviciile, folosind strategii de marketing online.

Cateva exemple de servicii pe care le poate face un specialist in marketing online:

Optimizare pentru motoare de cautare (SEO)

Marketing prin e-mail

Marketingul in social media

Web design

Campanii PPC

Beneficiile unei afaceri in marketing online

Nu vei avea nevoie de multi bani pentru a incepe aceasta afacere, iar serviciile tale ar trebui sa fie usor vandabile si sa existe o mare cerere pentru acestea. Asta deoarece nevoia de marketing online continua sa creasca, astfel incat potentialul de venit este destul de mare.

PayScale raporteaza ca venitul mediu pentru un specialist in acest domeniu a fost de 42.851 USD in iunie 2019. Acesti specialisti incaseaza de obicei intre 10 si 22 dolari pe ora sau mai mult, in functie de tipul serviciilor oferite si nivelul de calificare. Unii specialisti castiga in plus comisioane si bonusuri atunci cand strategiile de marketing produc rezultate bune. Poti lucra de acasa sau oriunde in lume.

Dezavantajele unei astfel de afaceri

La fel ca majoritatea optiunilor de afaceri la domiciliu, conducerea unei afaceri de marketing online are cateva dezavantaje. Gasirea clientilor initiali poate fi o provocare. In cele din urma, s-ar putea sa fie nevoie de angajati pe masura ce afacerea ta creste.

Instrumentele si resursele vin rapid si online, asa ca va trebui sa fii la curent cu cele mai recente tendinte online. Nu este suficient sa adaugi doar strategii SEO pe site-ul unui client. Trebuie sa poti demonstra rezultatele. Aceasta inseamna urmarirea datelor pentru a arata ca modificarile tale. au drept consecinta o crestere a traficului sau orice obiectiv stabilit de tine sau de client.

Ce vei avea nevoie pentru inceput

Inceperea acestui tip de afacere nu este dificila, dar necesita sa stii sa poti face cateva lucruri. Este important sa ai capacitatea de a vinde importanta marketingului online catre clientii potentiali. Experienta sau educatia nu este necesara, dar poate fi dificil sa gasesti clienti fara un fel de dovada ca stii ce faci.

Cum sa incepi o afacere in marketing online de acasa