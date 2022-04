Biletele din prima tranșă, din 16 martie, s-au epuizat în doar 2 ore. Cea de-a doua tranșă va avea loc pe 6 aprilie.

Sâmbătă, 14 mai, evenimentul MeasureCamp organizat în peste 25 de țări și peste 35 de orașe ale lumii ajunge din nou la București. 250 de participanți sunt așteptați la Impact Hub București la cea de-a doua ediție a MeasureCamp Bucharest.

Promovând un format atipic, cel de “UnConference” („non conferință”), participanții și invitații speciali fac 100% din agenda evenimentului. În cadrul non conferinței, oricine poate deveni speaker și poate propune un subiect de prezentare sau workshop, cadrul informal fiind unul dintre lucrurile care fac MeasureCamp atractiv și productiv pentru cei care caută alternative la evenimentele cu prezentări one-way. Agenda zilei este creată de către participanți în dimineața evenimentului, iar sesiunile pot fi prezentări, dezbateri sau workshopuri scurte.

MeasureCamp se adresează specialiștilor în Digital Data Analytics, Data Engineering, Data Visualization, Data Science, Conversion Rate Optimization, Product Managers, dar și specialiștilor din alte arii de digital care lucrează în mod constant cu date.

„Mecanismul de înscriere pentru a participa la MeasureCamp este și el la fel de special precum formatul evenimentului. Pe 6 aprilie vom avea al doilea ticket release, de la ora 11:00 – a doua ocazie oferită specialiștilor și pasionaților din domeniu să rezerve un loc la ediția din 14 Mai. Primul ticket release de anul acesta s-a încheiat după doar 2 ore, timp în care s-au rezervat toate locurile puse la dispoziție. Confirmăm cu fiecare tranșă de bilete apetitul pieței de Data Science & Data Analytics pentru evenimente de profil, foarte specifice”, spune Magda Baciu, Fondator GrowthSavvy.io și Lead Organizer MeasureCamp Bucharest. Pentru a intra in posesia unui bilet, se poate accesa pagina https://measurecamp-bucharest-2022.eventbrite.co.uk.

Tragerea la sorți de la finalul evenimentelor de tip MeasureCamp a devenit deja o tradiție în majoritatea orașelor organizatoare. Ediția din acest an de la București aduce super premii din partea partenerilor, pe care oricare dintre participanți le poate revendica, singurul criteriu fiind acela de a fi prezent până la finalul non conferinței.

Astfel, CXL Institute pune la bătaie 5 abonamente gratuite în cadrul platformei sale de învățare, iar United Media Services oferă 1 iPhone și 2 seturi Apple Airpods!

“Partenerii noștri au oportunitatea de a interacționa în cadrul MeasureCamp cu o comunitate direct implicată în aceste domenii, ceea ce face evenimentul relevant și pentru companii. Vizibilitatea și networkingul ca partener MeasureCamp în rândul specialiștilor este un feedback de care ne-am bucurat de la prima ediție”, declară Magda Baciu.

Printre subiectele de interes abordate de participanți în ediția precedentă se numară: Web&App Analytics, Omnichannel data strategy, Server-side data tracking, R for digital analytics, AB Testing, Data visualization & Storytelling, Adobe/Google Analytics, Data security, Data Architecture, Retention analysis, Data science in production, RFM segmentation and cluster, Facebook API.

Conform feedback-ului primit de la participanții din prima ediție din București, aceștia au fost impresionați de calitatea subiectelor abordate, au învățat informații noi aplicabile în jobul de zi cu zi și ar recomanda acest eveniment colegilor de breaslă.

Fenomenul MeasureCamp a luat amploare de la debut, iar până acum a fost prezent în peste 35 de orașe ale lumii, în 25 de țări. Pentru 2022 sunt anunțate ediții în Europa și America de Nord, în orașe precum: Londra, Copenhaga, Paris, Amsterdam, Berlin, San Francisco, Cincinnati, Columbus, Austin, Los Angeles și Montreal.

Cea de-a doua ediție este organizată voluntar de 9 specialiști din 6 companii diferite. Coordonatorul principal al MeasureCamp Bucharest este agenția Growth Savvy, companie specializată în data analytics, advertising și conversion rate optimization, avându-le ca responsabile principale pe: Magda Baciu, Founder, și Alina Mărginean, Head of Data Analysis.

De asemenea, specialiștii implicați în realizarea evenimentului MeasureCamp Bucharest 2022 sunt:

Eugen Potlog, Founder @UX Studio

Anca Toma, Director of Digital Strategy & Analytics @MTH Digital

Ionuț Popescu, Marketing Trainee @Growth Savvy

Dragoș Drăgușin, CRO Analyst @ Catena Media

Loredana Dobrea, Account Manager @GFK & Founder @Creative Research

Mara Eliza Barza, Founder @SundayPR Boutique Agency

Juliana Jackson, Product Growth Manager @CXL

Cei care doresc să afle mai multe detalii despre evenimentele MeasureCamp pot accesa următoarele linkuri:

https://measurecamp-bucharest-2022.eventbrite.co.uk

Bucharest.measurecamp.org

Facebook

Twitter

LinkedIn

Instagram