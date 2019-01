În data de 22 Ianuarie 2018, a avut loc la Valea Putnei, acolo unde se afla cea mai veche păstrăvărie din România, o întâlnire a păstrăvarilor din România. La întâlnire au participat păstrăvari din Bucovina si Ardeal cu scopul de a pune bazele asociației „Păstrăvul Romanesc”.

Scopul asociației este promovarea păstrăvului romanesc și a intereselor crescătorilor si procesatorilor de păstrăv din România. Printre membrii fondatori ai asociației naționale „Păstrăvul romanesc”, alături de crescători si procesatori de păstrăv, se numără și GAL Bucovina de Munte precum si Fundația „Te aud România”.

Fondatorii asociației își propun sa creeze un brand al pastravului romanesc, precum si un standard de calitate pentru cei care isi doresc sa produca pastrav si derivate din păstrăv sub umbrela acestui brand.

De asemenea „membrii isi propun sa creeze programe de educare a publicului in privința calității superioare a păstrăvului produs in România precum si asupra beneficiilor aduse sănătății consumatorilor”, a declarat Lucian Preutescu, proprietarul unei păstrăvarii din județul Suceava.



„Dorim o promovare direct la sursa a păstrăvului romanesc prin pachete turistice integrate precum și prin înființarea de puncte gastronomice locale. Organizația ia în calcul deschiderea unui locații fizice de prezentare si de cultura gastronomica precum și promovarea itineranta la târgurile de profil”, a declarat Aurel Blaj, membru fondator.

Florin Irimescu, unul din fondatori a declarat in cadrul întâlnirii a declarat că „obiectivul nostru pe termen mediu este sa convingem romanii ca păstrăvul romanesc merita sa dețină ponderea majoritara in consumul de păstrăv de pe piața națională, si împreună cred ca ne vom atinge acest obiectiv”.

Următorul pas în construcția inițiată la Valea Putnei este accesarea unui program de finanțare prin fonduri european care sa susțină implementarea planului de marketing a Asociației Păstrăvul Romanesc.