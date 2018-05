Clubul Rotary „Rarăul Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc structură nouă înfiinţată de doar doi ani de zile a încheiat un parteneriat cu Clubul Rotary Chihuahua Campestre, district 4110 din Mexic, structură cu peste 30 de ani de activitate şi cu numeroase distincții pentru activitățile desfășurate. Iniţiativa a aparţinut clubului din Mexic fiind transpusă în practică luna trecută în urma vizitei pe care rotarienii câmpulungeni au efectat-o la colegii lor mexicani. Medicul psihiatru Alexandru Paziuc, cel care a condus delegaţia de 11 membri ai Clubului Rotary „Rarăul Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc în Mexic în calitate de membru fondator şi de „past president” a declarat că această colaborare are rolul de a identifica acţiuni comunitare la care cele două cluburi să participe împreună în vederea creşterii eficienţei şi pentru atingerea scopului propus. Paziuc a precizat că rotarienii câmpulungeni au şi contribuit financiar la unul dintre proiectele pe care clubul din Mexic le are în grijă şi anume Institutul Down din Chihuahua. „Am participat financiar la una din acțiunile pe care ei de câțiva ani le finanţează fiind vorba de un institut pentru reabilitarea şi tratarea copiilor cu sindrom down. Am întâlnit persoane până la 25 și 30 de ani care învață să danseze, să cânte, sunt școlarizaţi, învață să socializeze. Sigur și noi ne așteptm ca atunci când ne vor întoarce vizita să ne ajute la proiectele noastre pe care vrem să le dezvoltăm pentru comunitatea în care trăim”, a spus Paziuc.

El a mai amintit de proiectul din sănătate, desfășurat de Clubul Rotary Chihuahua în parteneriat național și internațional prin care li se oferă asistență medicală gratuită consult și operații oftalmologice cu aparatură de înaltă performanță populației indigene Tarahumara, o populaţie de indieni foarte săracă.

„Certificat de coincindenţă rotarian” pentru două familii de rotarieni din Câmpulung Moldovenesc şi Chihuahua

Alexandru Paziuc a amintit de un moment special care s-a consumat în Mexic. „Un moment deosebit, surprinzător pentru noi dar mai ales pentru ei a fost acela în care am realizat că o familie de rotarieni din Câmpulung a fost cazată la o familie de rotarieni din Chihuahua care aveau aceleaşi zile de naştere. Noi am pedalat foarte mult pe această idee în sensul că există un semn care practic ne-a împins să facem acest pas. În cele două familii soţiile s-au născut în aceeaşi zi şi lună şi soţii la fel. Am creat un moment deosebit şi le-am atribuit celor două familii un certificat de coincindenţă rotarian care cred că este un unicat la nivel de Rotary International. E ca şi cum ceva spune că dincolo de noi probabil acest spirit rotarian reuneşte şi întăreşte munca noastră”, a spus doctorul Paziuc.

Seară bucovineană la Chihuahua

Alexandru Paziuc a mai trecut în revistă unul dintre momentele emoţionante din Mexic şi anume amplasarea steagului României pe piramida din Teotihuacan. El a amintit în final şi de seara românească organizată de rotarienii din Câmpulung Moldovenesc în oraşul Chihuahua unde toţi cei 11 membri ai delegaţiei au purtat costume tradiţionale şi i-au încântat pe mexicani cu muzică populară din Bucovina dar şi cu imagini din acest ţinut. „Ne-a impresionat foarte mult că ei au prins foarte uşor dansul popular bucovinean, hora de la Pojorâta, Bălăceana”, a spus Paziuc. Alexandru Paziuc a concluzionat că această experiență în Mexic a condus la îmbogățirea orizontului rotarian al membrilor participanți din clubul câmpulungean. Vizita rotarienilor din Chihuahua la Câmpulung Moldovenesc este aşteptată pentru luna septembrie a acestui an.