Patinoarul din municipiul Suceava a intrat în reparații capitale. ”Se lucrează la Patinoar. Ne-am dori să acoperim Patinoarul și lucrăm în acest sens. Suntem la faza de proiectare dar până una alta se fac reparații acolo pentru că ploua, era distrus acoperișul. S-a izolat acoperișul, se reface scurgerea, se repară magazia de lemn. Va fi o reparative capitală și în interior. Până la1 noiembrie vrem să finalizăm de reparat Patinoarul și într-un viitor apropiat să-l putem acoperi”, a declarat primarul Ion Lungu.

