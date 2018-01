Din data de 28 noiembrie 2017 de când s-a deschis şi până în prezent Patinoarul din municipiul Suceava a înregistrat peste 8.000 de clienţi din care 7.104 plătitori de bilete. Aşa arată o situaţie prezentată de viceprimarul Marian Andronache în subordinea căruia se află Patinoarul artificial. Andronache a precizat că aproximativ 900 de persoane nu au plătit bilet beneficiind de gratuitate din partea municipalităţii cu ocazia Zilei Bucovinei în perioada 28 noiembrie-1 decembrie 2017. Din vânzarea de bilete s-au încasat până acum 42.500 de lei în condiţiile în care tarifele au rămas aceleaşi ca anul trecut adică adulţii 9 lei o oră şi jumătate iar elevii, studenţii şi preşcolarii 5 lei. Marian Andronache se declară mulţumit de activitatea Patinoarului şi crede că în acest an va înregistra un număr mai mare de clienţi ca anul trecut când au fost în jur de 12.000.

„Activitatea de până acum ne face să credem că numărul celor care vor veni la Patinoar va fi mult mai mare în acest an. În mod normal Patinoarul se închide la 1 martie însă dacă vremea va permite vom ţine deschis şi după această dată. Până acum a fost destul de greu să-l menţinem în funcţiune ţinând cont de temperaturile destul de mari pentru această perioadă a anului”, a spus viceprimarul. Andronache a subliniat că în viitorul apropriat Patinoarul de la Suceava va intra într-un program de modernizare. „În primul rând va fi acoperit după care va fi modernizată clădirea. Se vor construi tribune şi tot ce mai trebuie pentru a face sport în condiţii civilizate”, a adăugat Andronache. În vederea realizării acestor investiţii în bugetul local pe acest an au fost prinşi banii necesari întocmirii studiului de fezabilitate.