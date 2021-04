Patriarhia Română consideră că prelungirea legii care impune restricții dure la înmormântarea celor ce mor de covid ”devine dureroasă și nu mai are în acest moment o rațiune suficientă”. Cultele religioase din România au solicitat modificarea acestei legi excesive. ”Modificarea unei legi draconice, concepute sub presiunea izbucnirii unei epidemii și a necunoscutului care o însoțea, o lege care prin urmările ei directe afectează și azi, la peste un an de zile de la promulgarea ei, familiile îndurerate ale celor decedați de Covid, care nu-i pot înmormânta pe aceștia demn și conform tradiției religioase în care s-au născut, a devenit imperios necesară. Cultele religioase din România au solicitat modificarea acestei legi excesive și au purtat recent un dialog fertil cu autoritățile competente în acest sens. Practic, (aproape) toată lumea pare să fi înțeles necesitatea modificării. Prelungirea așteptării ei devine dureroasă și nu mai are în acest moment o rațiune suficientă. Umanitatea și demnitatea sunt rațiunile care trebuie să aibă și acum ultimul cuvânt”, a declarat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu.