Patriarhul Daniel a oficiat o slujbă de pomenire pentru Înalt Prea Sfinția Sa Pimen Suceveanul la mormântul acestuia de la Mănăstirea Sihăstria Putnei. Agenția de știri Basilica informează că patriarhului i-au fost alături în rugăciune, printre alții, Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Calinic Botoșăneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei, Damaschin Dorneanul, arhimandritul Nectarie Clinci și starețul Mănăstirii Sihăstria Putnei. Arhiepiscopul Pimen a trecut la cele veșnice în data de 20 mai 2020, la vîrsta de 91 de ani. Patriarhul Daniel a participat la hramul Mănăstirii Putna și la seria de manifestări „Serbarea de la Putna – 150. Continuitatea unui ideal”.

Foto: Mihai Grigoriu