PROVOCĂRILE TRASEULUI: 55 de zile, peste 2500 km parcurși cu un tractor McCormick de 240CP, 10 județe, 86 de opriri prin ferme de cultura mare, zootehnie, pomicultură, viticultura, legumicultura, apicultura, fabrici de procesare, 10 pensiuni si hoteluri pentru cazare, sesiuni de gătit cu oamenii locului, totul pentru a promova agricultura, turismul și gastronomia locală.

Sâmbătă, 10 iulie, ora 12.00 Patricia Pop, prima femeie care traversează România cu tractorul, va intra in curtea USAMV Iași, acolo unde va avea loc momentul de finish al traseului pe care jurnalista l-a parcurs anul acesta. Provocarea pentru anul acesta a fost să petreacă mai mult timp printre fermieri, să parcurgă mai multe județe și să conducă un tractor mai mare. Apan Agriculture Equipments din Brăila a pus la dispoziția Patriciei un model nou pe piața românească, tractorul McCormick X7 624 VT-Drive, un tractor roșu (silver red) în ediție limitată, cu care blonda a făcut senzație în cele două luni de traseu. ”L-am botezat Meko, este parte din echipă, a devenit un personaj foarte important în traseul nostru, despre care lumea întreabă și vrea să afle cât mai multe informații”, spunea Patricia Pop despre tractorul pe care îl conduce.

Demersul început în anul 2019, când jurnalista a promis că în trei ani va traversa cele trei mari zone agricole, pentru a sta de vorba cu oameni implicați in agricultura, industria alimentara si turism, cu misiunea de a promova România într-un mod inedit și a făcut-o. În primul an a traversat zona de sud a țării, 7 județe, trecând prin Câmpia Română, Bărăgan, Dobrogea, în 2020 a parcurs 4 mari județe din vestul țării, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, iar anul acesta și-a depășit propriul record traversând 10 județe din estul țării, în 55 de zile. “A fost un adevărat maraton jurnalistic, un traseu de forță, o premieră pentru fiecare membru al echipei, pentru că nimeni nu a stat atât de mult plecat de acasă. Pot spune că pentru mine niciodată timpul nu s-a scurs mai repede ca în aceste 55 de zile. Am trăit la intensitate mare fiecare zi, dar m-am îmbogățit spiritual, mental și emoțional. Am fost mereu sub presiunea cronometrului, stresați să facem toate filmările propuse în program, dar am avut timp să reflectez la tot ce am ascultat din partea fermierilor, cât mergeam cu tractorul“, povestește Patricia.

Traseul ROMÂNIA VĂZUTĂ DIN TRACTOR a început pe data de 17 mai la Tulcea, a continuat în județele Brăila, Galați, Vrancea, Bacău, Vaslui, Neamț, Suceava, Botoșani și se încheie la Iași. Pe tot parcursul traseului Patricia și tractorul ei au ajuns în ferme de cultură mare, la crescători de animale, în livezi, solarii, la cultivatori de lavanda, usturoi, viță de vie, crame, fabrici de procesare a fructelor si legumelor, a laptelui, a nucilor, stațiuni de cercetare si dezvoltare agricola sau de creșterea a oilor, la un laborator de cercetare privată si o fabrică de inputuri pentru agricultură, chiar și la o cofetărie. “Mi-am dorit să adun informații din cât mai multe sectoare ale agriculturii în ideea de a inspira și motiva tinerii să rămână în țară, să lucreze în agricultură și să producă pentru România. Tinerii au nevoie de orientare, de informații corecte și imagini reale din acest sector. Discuțiile pe care de regulă le port cu fermierii sunt spontane, fără regie sau întrebări pregătite dinainte. Îi las pe oameni să se destăinuie, să vorbească despre activitatea lor și să împărtășească din experiența pe care o au, atât cât doresc. Este ceea ce ei pot lăsa generațiilor următoare“, explică jurnalista.

La plecarea în acest traseu Patricia Pop spunea că își dorește ca România să renască, iar că cele trei domenii agricultura, turismul și gastronomia ar putea ajuta țara să se dezvolte, fiind sectoare care pot reprezenta cel mai bine tradiția și fibra autentică a românului.

La evenimentul de final al acestui traseu Patricia Pop ne va spune cum se vede România din tractor, dar mai ales cum o văd fermierii și antreprenorii pe care i-a cunoscut în cele 10 județe vizitate. “Am fost oarecum șocată să aud și din gura ultimului fermier vizitat aceeași concluzie, parcă s-au vorbit cu toții. Mesajul lor este unanim – România este o țară frumoasă, are tot ce își poate dori, dar este prost gospodărită, de oameni lipsiți de patriotism. Oamenii au venit cu argumente pentru această afirmație, discuția e lungă, dar pe scurt acesta este mesajul de la firul ierbii pentru o țară întreagă. Mă bucur că am putut asculta peste 100 de oameni și că am putut vedea cu ochii mei cu arată estul țării. Iar acest lucru nu l-aș fi putut face fără sprijinul partenerilor mei: Apan Agriculture Equipments, Argo Tractors, McCormick Tractors, Bayer, GS1 România, Syngenta, Groupama, Romchim Protect, Aldahra Agricost, Carmeuse Agro România, Agrolact Moldova, Expert Agribusiness, Sopema, Sixt Group România, USAMV Iași, Agro TV și Tele Moldova Plus cărora vreau să le mulțumesc“, a mai spus Patricia Pop.

Toate filmările realizate de-a lungul expediției din acest an vor fi difuzate în perioada septembrie – decembrie, în fiecare vineri, de la orele 20.00, în reluare sâmbăta, de la 17.30, duminica, de la 23.30 și ulterior pe canalul de YouTube Jurnal Agricol de Calatatorie și pe pagina de Facebook România văzută din tractor, până la începutul lunii mai când vor începe pregătirile pentru următorul traseu care vizează județele din Transilvania.