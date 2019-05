Patricia Pop va fi prima femeie care va traversa România la volanul unui tractor, cu scopul de a promova potențialul agricol, turistic și gastronomic al zonelor prin care va trece. Demersul jurnalistic își propune să aducă în atenția publicului larg agricultura, ca domeniu prioritar pentru economia națională și să atragă atenția consumatorilor că doar cumpărând de la fermierii români putem susține agricultura locală. Inițiat de “JURNAL AGRICOL DE CĂLĂTORIE”, canal de YouTube fondat de Patricia Pop în urmă cu un an, proiectul “ROMÂNIA VĂZUTĂ DIN TRACTOR” va fi lansat oficial vineri, 17 mai 2019, ora 15.00, în cadrul Expo AgriPlanta-RomAgroTec 2019. Evenimentul va avea loc în standul E9 ARBOS ROMÂNIA, prilej cu care se va sărbători și parteneriatul încheiat cu compania care va oferi tractorul, un exemplar ARBOS 5130, pe care Patricia îl va folosi anul acesta.

Dedicându-și întreaga carieră agriculturii, jurnalistul Patricia Pop a ajuns, prin natura meseriei, în ferme din toate colțurile țării. Întâlnirile cu fermierii au facut-o să cunoască, în profunzime, agricultura românească și potențialul ei uriaș. Promovarea oamenilor care scriu istoria agriculturii românești va fi inclusă în acest proiect unic, care presupune străbaterea țării la volanul unui tractor, un mod unic de a împărtăși viziunea sa cu publicul care va putea urmări, online, fiecare etapă a călătoriei sale.

Sloganul proiectului este “CUMPĂRĂ DE LA ROMÂNI!”, un îndemn plecat de la o campanie cu același nume demarată de Patricia pe canalul de Youtube, în decembrie 2018, după extinderea focarelor de Pestă Porcină Africană. „Ideea proiectului s-a născut din dorința de a aduce consumatorii mai aproape de producătorii români, de a promova fermierii care pot constitui un model pentru tânăra generație, dar și de a face publicul larg să înțeleagă că agricultura este cel mai important motor al economiei românești. Voi vizita ferme din diverse sectoare, atât vegetale cât și zootehnice, pentru a arăta consumatorilor de unde vine hrana și ce alternative au la produsele din piață. Voi arăta tinerilor că fermierii de azi folosesc tehnologia viitorului și că agricultura este singurul loc în care te poți bucura de natură și tehnologie în același timp. Le voi spune părinților să-și îndrume copiii spre acest domeniu, pentru că are toate atuurile unei meserii de viitor și le voi cere consumatorilor să cumpere de la români, pentru că este singurul mod în care își pot face un bine lor și celor care trudesc pentru noi toți”, spune jurnalistul.

Traseul se va desfășura în trei etape. Fiecare dintre acestea vizează câte o zonă agricolă importantă a țării: Câmpia Română – Bărăganul, Câmpia de Vest și Câmpia Moldovei. În luna iulie a acestui an va fi traversată zona de sud, urmând ca celelalte două zone să fie străbătute în 2020 și 2021, astfel încât să se surprindă trei momente diferite din fluxul agricol de producție. “Este un moment care atinge o latură emoțională a naționalismului fiecăruia dintre noi și vă invit să fiți parte a acestui proiect, promovând acest demers”, mărturisește Patricia Pop.

ROMÂNIA VĂZUTĂ DIN TRACTOR se bucură deja de susținere din partea mai multor companii: Arbos România, Groupama, Patria Bank, SIXT, Expert Agribusiness, Carmeuse România, revista Ferma și în curând se vor alătura alți parteneri.