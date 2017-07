Un bărbat de 37 de ani, patronul a două cafenele din Suceava, a decedat sîmbătă, în urma unui accident de circulație petrecut pe raza comunei Șcheia. Marius Cosovan se afla la volanului unui autoturism marca BMW și se deplasa pe direcția Șcheia-Suceava. Potrivit polițiștilor, șoferul circula cu viteză și în timp ce afară ploua torențial a pierdut controlul volanului, s-a izbit într-un tranformator electric și apoi într-un stîlp de beton. La fața locului au ajuns și angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care au constat că în mașină se aflau două victime încarcerate. Este vorba despe șoferul de 37 de ani și o tînără de 17 ani. Salvatorii au extras victimele din mașină. Din păcate, șoferul a decedat la spital.

, 9.0 out of 10 based on 1 rating