Săptămîna trecută, polițiștii de proximitate și cei de prevenire au distribuit peste 1.500 de materiale cu recomandări pentru preîntîmpinarea înșelăciunilor prin diverse moduri de operare. Ei au împărțit materialele în zona centrelor comerciale şi a caselor de schimb valutar din Suceava, Rădăuţi, Vatra Dornei, Cîmpulung, Fălticeni şi Gura Humorului. De asemenea, în perioada 6 – 10 septembrie, polițiștii judiciarişti au efectuat activităţi investigative complexe pentru identificarea unor persoane care l-au înşelat pe administratorul unei case de amanet din Siret. Prejudiciul este de aproape 11.000 de euro. Autorii sînt doi cetățeni moldoveni de, 34, respectiv, 35 de ani. Ambii au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați Judecătoriei Rădăuți cu propunere de arestare preventivă. Din cercetări a rezultat că pe 6 septembrie, moldovenii au mers la casa de amanet, cu intenția de a amaneta 2 lanțuri din aur.

Administratorul unităţii a verificat bunurile și a constatat că acestea sînt din aur și au greutatea totală de aproximativ 480 de grame. După negocierea sumei de amanetare, administratorul a plătit 11.400 de euro, însă nu a întocmit nici un document în acest sens. La scurt timp după plecarea celor doi bărbaţi, administratorul a observat că lanțurile pe care le-a primit nu sînt din aur și că la efectuarea tranzacției, indivizii au predat alte 2 lanțuri identice cu cele verificate anterior. Autoturismul cu care cei doi suspecți se deplasau a fost indisponibilizat, iar bunurile și sumele de bani identificate asupra lor au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.