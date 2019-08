„Fluent în Finanțe”, cel mai amplu program de educație financiară realizat la nivel național de Bursa de Valori București (BVB) și partenerii săi, a înregistrat o audiență cumulată de 16.500 de persoane la cele peste 250 de seminarii organizate în primii patru ani de derulare a programului.

„Fluent în Finanțe” include platforma educațională fluentinfinante.ro, cu informații prezentate în clipuri video, un modul de eLearning și multe alte funcții.

Bursa de Valori București (BVB), instituție fundamentală a pieței de capital, a reușit să ajungă la o audiență națională cumulată de 16.500 de persoane prin seminariile „Fluent în Finanțe”, evenimente gratuite de educație financiară care au loc la nivel național și care se adresează persoanelor fizice interesate să descopere oportunitățile oferite de piața de capital și să devină investitori.

„Educația financiară este foarte importantă pentru orice persoană, indiferent dacă activează în domeniul financiar sau nu. Fiecare român trebuie să înțeleagă cum să-și gestioneze chibzuit banii și că, încă de la tinerețe, este esențial să-și planifice viitorul. În lumea financiară, timpul este unul dintre cei mai importanți aliați, iar educația financiară exact acest lucru ne învață: cum să folosim acest timp pentru a ne asigura un viitor liniștit financiar. Fluent în Finanțe alături de alte proiecte derulate de BVB împreună cu partenerii săi vizează atragerea unui număr cât mai mare de persoane către piața de capital astfel încât economiile cât mai multor români să beneficieze de evoluțiile favorabile pe care piața de capital le oferă pe termen lung”, a declarat Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori București.

Programul „Fluent în Finanțe” a început în iulie 2015 și, în faza inițială, a vizat companiile interesate să ofere cursuri de educație financiară către angajați. După succesul înregistrat la nivel național, proiectul a fost extins în noiembrie 2015 către persoane fizice, în martie 2016 către elevi și studenți, iar în iunie 2016 către companiile listate pe bursă.

Până în prezent, 100 de seminarii au fost organizate la 43 de companii, 60 de seminarii în cadrul a 19 universități în 11 orașe (Alba-Iulia, Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Suceava, Tg. Mureș, Timișoara), alte 65 de seminarii au fost pentru elevi din diverse școli din București și alte orașe din țară, în timp ce 32 de seminarii dedicate persoanelor fizice au fost organizate în Alba-Iulia, Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Oradea, Ploiești, Sibiu și Timișoara. Astfel, în total 16.500 de persoane au participat la 257 de seminarii organizate în cadrul celei mai importante mișcări de promovare a educației financiare în rândul populației derulată de Bursa de Valori București și partenerii săi.

„Am fost interesată de seminar pentru a-mi lărgi orizonturile în domeniul finanțelor. Sunt convinsă că banii care circulă aduc mai mult câștig tuturor, nu doar mie, cât și firmelor care doresc să crească, să dezvolte tehnologii, astfel sper să ajut și eu la realizarea țelurilor. De asemenea, economisesc bani pentru zilele când voi ieși din activitate. Mi-ar plăcea să învăț cât mai multe pentru a putea lua decizii cât mai bune din punct de vedere financiar”, a declarat Anamaria Rus, care a început să investească pe piața locală de capital după ce a participat la un seminar Fluent în Finanțe organizat de Bursa de Valori București și IFB Finwest.

„La motto-ul BVB «Bursa e pentru oameni» aș adăuga că bursa este pentru oamenii care vor mai mult. Pentru ei există Fluent în Finanțe, adică educație pentru oportunitate, respectiv pentru oportunitatea unei investiții la bursă”, a afirmat Ovidiu Șerdean, Director, IFB Finwest.

Până la finalul acestui an, evenimentele programate de Bursa de Valori București împreună cu partenerii săi la nivel național se vor derula conform următorului calendar:

Banca Transilvania, Estinvest și IFB Finwest au fost alături de BVB încă de la începutul programului „Fluent în Finanțe”. Alți parteneri implicați în acest program au fost: Alpha Finance, Intercapital Invest, OTP Asset Management, Tradeville și Goldring.

„Când am demarat Fluent în Finanțe am descoperit o generație întreagă care a reușit profesional, a reușit să strângă niște bani și se gândește acum să îi înmulțească prin investiții. Există foarte mult interes pentru educația financiară și o dovadă în acest sens este faptul că acest program, conceput inițial pentru angajații marilor companii din România, a ajuns să se desfășoare și pentru publicul larg, în principalele orașe ale țării. Numărăm patru ani în care Banca Transilvania a susținut acest demers și ne așteptăm ca în anii următori Fluent în Finanțe să continue să crească și să beneficieze de o tot mai mare vizibilitate”, a afirmat Dan Rusu, Head of Research, Banca Transilvania.

„Așa cum fiecare patru ani ai unei etape școlare oferă informații noi atât elevilor, cât și dascălilor, primii ani ai Fluent în Finanțe au oferit participanților șansa de a descoperi bursa sau de a-și extinde perspectivele financiare, iar nouă, organizatorilor, o mai bună înțelegere a modului în care fiecare persoană face pasul de la economisire către investiție. Comunicarea directă cu brokerii și reprezentanții BVB i-a determinat pe participanți, fie ei doar persoane interesate sau chiar investitori deja activi, să fie mai deschiși la discuțiile propuse, arătând în fiecare an un interes în creștere. Ne bucurăm că pe parcurs observăm un număr mai mare de persoane dornice să devină active pe piața de capital, dar și un nivelul mai ridicat al informațiilor solicitate de aceștia, ceea ce indică o conștientizare a nevoii de a economisi cu ajutorul bursei și un interes de a analiza mai atent alternativele de investiție în diferite domenii”, a spus Lucian Isac, Director General, Estinvest.

„Fluent în Finanțe” este o platformă extinsă de educație financiară din România și include mai multe segmente, printre care videoclipuri educaționale, un modul de eLearning, glosar de termeni, test de cunoștinte financiare, precum și o hartă interactivă a companiilor de brokeraj autorizate, cluburi de