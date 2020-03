În județul Suceava au fost confirmate încă patru cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus. Potrivit unor informații neoficiale încă, una dintre cele patru persoane ar fi din comuna Bosanci, iar celelalte trei din municipiul Suceava. Numărul sucevenilor infectați cu noul coronavirus a ajuns astfel la nouă.

Ultimele patru persoane care au fost confirmate cu noul coronavirus au fost transferate la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași.

Potrivit ultimelor date oficiale, la nivel național erau 260 de cazuri de coronavirus.

