Patru cetățeni din Bangladesh au fost prinși de polițiștii de frontieră suceveni, după ce au intrat ilegal în România. Ei au vârste cuprinse între 22 și 34 de ani și se deplasau pe jos pe drumul dintre Izvoarele Sucevei și Câmpulung Moldovenesc. Respectivii au spus că au trecut ilegal granița din Ucraina în România cu scopul de a ajunge într-un stat din Spațiul Schengen. Cetățenii din Bangladesh au fost preluați de autoritățile ucrainene, fiind cercetați pentru trecerea frauduloasă a frontierei.

