Patru din cele cinci persoane carbonizate în mașina implicată în groaznicul accident de azi dimineață de pe DN 17, la intrare în Ilișești, au reușit să fie identificate. Este vorba despre patru tineri, cu domiciliul în Gura Humorului și Capu Câmpului. Mașina care a provocat accidentul, marca Audi, era condusă de Ciprian Năsăudean, un tânăr din Gura Humorului. Cu câteva ore înainte de tragicul eveniment, acesta postase pe contul său de Facebook o fotografie în care apare într-un club din Suceava, la petrecerea de Halloween, alături de ceilalți trei tineri morți în accident. Este vorba despre Andrei Prelucă, din Capu Câmpului, și Emanuel Darius Paraliuc și Beniamin Marian Paraliuc, din Gura Humorului. Cei trei erau elevi ai Colegiului Alexandru cel Bun din Gura Humorului.

În continuare rămâne neidentificată cea de-a cincea victimă din accident.

Reamintim că cinci persoane au murit carbonizate într-o mașină care a luat foc în urma unui groaznic accident produs în această dimineață pe DN 17, la intrarea în comuna Ilișești dinspre Suceava. Cele cinci persoane se aflau în mașina în care a provocat accidentul, care a fost scăpată de sub control de șofer, după care a lovit un alt autoturism și o autoutilitară.

În autoutilitară se aflau două persoane, care după ce au fost monitorizate medical, au refuzat transportul la spital. Din celălalt autoturism implicat, șoferul a suferit contuzii la un picior și a fost transportat la Unitatea de Primire Urgențe a spitalului județean Suceava, pentru investigații suplimentare.

