Luna trecută, inspectorii de muncă suceveni au efectuat 253 de controale, iar pentru diferite nereguli au aplicat 134 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 242.000 de lei. Conform ITM, 4 angajatori au fost amendați cu 90.000 de lei pentru muncă nedeclarată. Inspectorii au depistat 4 persoane care lucrau „la negru” și una care lucra în afara programului stabilit în cadrul contractului individual cu timp parțial. ITM Suceava a mai informat că, la 1 iunie, în județ erau înregistrate 139.240 de contracte individuale de muncă active. Numărul contractelor a crescut cu 1.219 față de luna anterioară.

