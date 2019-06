Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că la licitația pentru proiectarea și execuția noului ștrand de la Ițcani a fost înregistrată o singură ofertă. Aceasta aparține consorțiului format din firmele „Conbucovina”, „Loial”, „Art Peisaj” și „Moldproiect”. Primarul că își dorește ca oferta să fie eligibilă, astfel încît treaba să înceapă cît mai repede. Investiția este estimată la 9,6 milioane de lei și are un termen de realizare de 24 de luni. Ion Lungu a menționat că, într-o primă etapă, va fi disponibilă o sumă de 5 milioane de lei, dintr-un împrumut luat de municipalitate. Ștrandul de la Ițcani va fi amenajat pe amplasamentul celui vechi și va dispune de un bazin principal de înot în suprafață de 1.250 de metri pătrați, un bazin cu apă sărată de 250 de metri pătrați, un bazin pentru copii de 420 de metri pătrați, o terasă pentru alimentație publică, vestiare și grupuri sanitare. Totodată, se vor construi o platformă de plajă de 700 de metri pătrați și locuri de joacă pe 200 de metri pătrați.

