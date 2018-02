Patru firme vor să pună mâna pe serviciul de salubrizare menajeră a municipiului Suceava. Este vorba de societățile sucevene Diasil și Florconstruct, de firma RER Buzău și de Rosal București. Licitația electronică a avut loc miercuri, 31 ianuarie, cînd au fost deschise ofertele. Primarul Ion Lungu a declarat că în condițiile în care lucrurile vor merge normal și nu vor fi contestații contractul cu noul operator va fi semnat undeva la jumătatea acestui an. ”Trei luni va dura evaluarea ofertelor și dacă mai punem și eventualele contestații atunci sperăm ca cel târziu pe la jumătatea anului vom semna contractul”, a declarat Lungu. Contractul va fi încheiat pe 12 ani şi va avea o valoare de aproximativ 84 de milioane de lei. Cîştigătorul va avea de realizat 100 de platforme de deşeuri îngropate, 100 de platforme semiîngropate şi 30 de puncte de colectare a deşeurilor reciclabile. De asemenea, va trebui să monteze 1.000 de coşuri de gunoi şi să amenajeze anual două locuri de joacă pentru copii. În prezent serviciul de salubrizare menajeră este asigurat de firmele „Diasil Service” şi „Florconstruct” în baza unui contract temporar. Licitația s-a desfășurat după un blocaj de mai bine de doi ani și jumătate.

