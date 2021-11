Patru hectare de teren degradat din satele Șcheia și Mohoveni au fost plantate cu salcâm în acest sfârșit de săptămână la inițiativa consilierului local Ionela Lenuța Carvațchi într-o acțiune întreprinsă de Primăria Comunei Șcheia, Consiliului Local Șcheia, organizațiile Cercetașii României, Ținutul Faglor Suceava și firma Urspack, cea cei care a pus la dispoziție arborii. La acțiunea de plantare au participat voluntari din Șcheia și nu numai dar și mulți copii. Primarul Vasile Andriciuc s-a arătat încântat vizavi de această acțiune și a ținut să-i mulțumească doamnei consilier Ionela Lenuța Carvațchi pentru inițiativa lăudabilă. ”Inițiativa este lăudabilă pentru că în primul rând cultivă dragostea pentru mediul înconjurător dar și hărnicia și dorința copiilor de a avea plantația lor de salcâmi. Mulțumim doamnei consilier pentru inițiativă și asta demonstrează încă o dată că la nivelul comunei Șcheia sunt oameni care gândesc și fac fapte frumoase pentru noi toți”, a declarat Andriciuc.

