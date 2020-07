Prefectura Suceava informează că la nivelul județului există patru laboratoare și unități de specialitate care au capacitatea și oferă, la cerere, posibilitatea recoltării și testării pentru COVID -19, pentru persoanele care nu fac parte din categoriile de risc. Este vorba despre Direcția de Sănătate Publică, Spitalul Municipal Vatra Dornei, societatea „Ultratest” din Rădăuți și firma „Doctor Lungu” din Fălticeni.

