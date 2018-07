Astăzi, în jurul orei 05.00, o patrulă a Poliției Locale Suceava a surprins patru persoane care comiteau acte de vandalism în zona bulevardului George Enescu. Directorul Poliției Locale, Ovidiu Doroftei, a informat că două persoane aveau asupra lor bucăți de fier beton lungi de aproximativ 2 metri cu care loveau autoturismele parcate și mobilierul stradal. Au fost constatate distrugeri la 3 autoturisme, dar și la coșuri de gunoi și aranjamente florale.

Ovidiu Doroftei a precizat că la vederea polițiștilor locali, cei în cauză, au luat-o la fugă printre blocuri. Membrii patrulei au reușit să-l imobilizeze pe un tânăr de 19 ani, din municipiul Suceava. El a fost dat pe mâna polițiștilor de la Municipiu și va fi cercetat pentru distrugere.