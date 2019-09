În timp ce conducea autoturismul pe str. Piatra Pinului din orașul Gura Humorului, ajuns într-o curbă, pe fondul vitezei neadaptate la condiții de drum, un localnic de 19 ani a pierdut controlul asupra direcției de mers, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu autoturismul condus regulamentar de o femeie de 22 de ani din orașul Frasin, după care, ambele vehicule au fost proiectate în afara părţii carosabile.

În urma impactului, a rezultat rănirea celor doi conducători auto, a unei femei de 22 de ani tot din orașul Frasin, precum și vătămarea ușoară a unei localnice de 46 de ani, ambele pasagere în autoturismul care circula regulamentar.

Victimele au fost transportate cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cei doi conducători auto au fost testați de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, după care, la spital, li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.