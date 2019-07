Patru persoane au fost rănite în urma unui accident provocat la Dumbrăveni de un șofer care a depășit o coloană de mașini. Accidentul a avut sâmbătă, în jurul orei 18:30, pe DN 29. Șoferul vinovat de producerea accidentului are 29 de ani și este din comuna Fântânele. Acesta s-a angajat în depășirea unei coloane de autovehicule, fără a se asigura corespunzător, a pătruns pe sensul opus şi a intrat în coliziune frontală cu autoturismul condus regulamentar din sensul opus de un bărbat de 56 ani, din județul Arad, după care a fost proiectat în ultimul autovehicul din coloană, condus în mod regulamentar de un bărbat de 30 de ani, din oraşul Salcea.

Din accident a rezultat rănirea ușoară a conducătorului auto de 56 de ani, a unei femei de 38 de ani din județul Arad, pasageră în autoturismul condus de acesta, a unei femei de 26 de ani și a unui minor de 16 ani, ambii din municipiul Suceava, pasageri în autoturismul condus de tânărul de 21 de ani.

Cei trei șoferi auto implicaţi în accidentul rutier au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, după care, la spital, li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal ce va fi soluționat procedural.

