Patru secretari și subsecretari de stat din județul Suceava au fost eliberați din funcție prin decizii ale premierului României, Ludovic Orban. Este vorba de secretarul de stat de la Ministerul Mediului, Eugen Constantin Uricec, precum și de Daniel Constantin Coroamă, secretar de stat în Ministerul Apelor și Tiberius Brădățan secretar de stat la ministerul Sănătății. Din funcție a fost eliberat și Ioan Cristian Șologon, care a ocupat funcția de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice.

Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara că „am eliberat din funcție cred că aproape 40 de secretari de stat PSD. Sigur că trebuie pregătite deciziile, trebuie analizată baza legală și trebuie să semnez. De aceea, nu pot mai repede, pentru că dacă aș fi putut mai repede, îi eliberam mai repede. (…) Guvernul PSD a plecat, toți secretarii de stat PSD, toți președinții, vicepreședinții de oficii și, în general, toată clientela PSD va părăsi guvernarea liberală, pentru că noi nu acceptăm să lucrăm cu cei care și-au bătut joc de România în ultimii trei ani de zile”.

